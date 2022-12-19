moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售

標籤：經濟

【明報專訊】從事罕見病藥物研發的生物醫藥公司北海康成（1228），在去年已有首款產品上市並且實現收入。集團董事長兼首席執行官薛群期望未來3年後，會有4至5款產品在內地市場落地，並且為他們帶來穩定的現金流，支持未來的業務發展。

薛群稱罕見病用藥開發成本其實大抵與一般醫藥公司一樣，但受眾較少，往往需醫療保障體系支持。現時集團的產品分別圍繞「於中國面向中國市場」、「於中國面向全球市場」，及「於全球面向全球市場」上市的方向去開發，並依託內地成本相對較低卻達國際級數的臨牀測試水平，作為開發創新藥的驅動力。在股東藥明康德（2359）、美國RA Capital Management等支持下，初步已有產品實現商業化，單是在上半年度集團已錄數千萬元人民幣收入。他們在內地專攻黏多糖貯積症II型（MPS-II）的產品海芮思，自去年5月上市至今按年更錄逾倍銷售增長。

治罕見膽汁淤積性肝病口服藥 申在內地上市

除海芮思之外，薛群稱該集團另有治療罕見膽汁淤積性肝病的口服液藥物Maralixibat，將提交在內地上市的申請，有望明年成事。中期而言，他們亦部署發展治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿（PNH）的CAN106。他說：「期望在3年後，集團會有針對6至8種病症的4至5款產品在內地市場落地，料到時可產生穩定現金流」，並支持未來業務發展。今年在開發及臨牀測試上，他料「燒錢」未必如去年般多。首席財務總監Glenn Hassan補充，由於他們有產品處不同開發階段，因此可達致均衡，助推動集團收支平衡並實現盈利。

攻缺酶基因補體及神經科領域研發

在內地罕見病市場中，薛群指常見無藥可用、或就算有藥卻不合適病人的情况，跨國同業入市動力亦較弱，內地又欠缺藥企參與開發。因此他們會選擇在內地市場，建基於已最少有一款產品上市的罕見病用藥下去開發，藉此提供具競爭力的產品供病人選擇。在這個情况加上受眾較少下，他們便不用達暴利水平，例如可在毛利率約50%水平也能生存。展望未來，北海康成會針對缺酶、基因補體及神經科領域去進一步研發。