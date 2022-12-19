北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售

薛群稱罕見病用藥開發成本其實大抵與一般醫藥公司一樣，但受眾較少，往往需醫療保障體系支持。現時集團的產品分別圍繞「於中國面向中國市場」、「於中國面向全球市場」，及「於全球面向全球市場」上市的方向去開發，並依託內地成本相對較低卻達國際級數的臨牀測試水平，作為開發創新藥的驅動力。在股東藥明康德（2359）、美國RA Capital Management等支持下，初步已有產品實現商業化，單是在上半年度集團已錄數千萬元人民幣收入。他們在內地專攻黏多糖貯積症II型（MPS-II）的產品海芮思，自去年5月上市至今按年更錄逾倍銷售增長。

治罕見膽汁淤積性肝病口服藥 申在內地上市

除海芮思之外，薛群稱該集團另有治療罕見膽汁淤積性肝病的口服液藥物Maralixibat，將提交在內地上市的申請，有望明年成事。中期而言，他們亦部署發展治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿（PNH）的CAN106。他說：「期望在3年後，集團會有針對6至8種病症的4至5款產品在內地市場落地，料到時可產生穩定現金流」，並支持未來業務發展。今年在開發及臨牀測試上，他料「燒錢」未必如去年般多。首席財務總監Glenn Hassan補充，由於他們有產品處不同開發階段，因此可達致均衡，助推動集團收支平衡並實現盈利。

攻缺酶基因補體及神經科領域研發

在內地罕見病市場中，薛群指常見無藥可用、或就算有藥卻不合適病人的情况，跨國同業入市動力亦較弱，內地又欠缺藥企參與開發。因此他們會選擇在內地市場，建基於已最少有一款產品上市的罕見病用藥下去開發，藉此提供具競爭力的產品供病人選擇。在這個情况加上受眾較少下，他們便不用達暴利水平，例如可在毛利率約50%水平也能生存。展望未來，北海康成會針對缺酶、基因補體及神經科領域去進一步研發。