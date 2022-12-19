富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債

廖婉菁指出，即使澳門今年以來斷斷續續出現疫情，富達國際仍然一直超配澳門博彩企業債券，原因是看好行業前景，對於相關股票及債券價格上月以來明顯回升不感意外。她解釋，上月1日起全國公安機關出入境窗口已啟動智能簽注設備，受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請，由於內地旅客佔澳門整體旅客71%（見圖1），當中49%以個人遊方式訪澳，此新政令澳門博彩收入於今年7月已見底，未來可望延續8月及9月回升趨勢，繼續向好（見圖2）。

除了內地重啟居民訪澳電子簽證外，廖婉菁表示，近日亦有兩件大事利好澳門博彩企業，第一是內地優化防疫措施、重啟經濟，第二是澳門政府早前公布，現有6大博企均取得未來10年繼續經營的賭牌，這兩個原本均是行業比較負面的因素，現時已基本上消除，令該行業重拾增長動力。

信貸評級有望上調 債價向好

廖婉菁分析，雖然目前澳門博彩收入僅回復至2019年同期、疫情前的15%至20%，顯示市場仍未復蘇，但她認為從澳門博彩企業近日股債價格明顯向好所見，市場正在反映明年澳門與內地、本港以至全球恢復正常通關，令明年下半年博彩收入可回復至2019年、疫情前的90%：「最初到訪澳門的旅客仍是以內地旅客為主，主要原因為內地政策已經出現調整，之後澳門亦會向香港及全球重新開放，累積的需求（pent up demand）非常大」。

雖然澳門博彩企業債券於10月底以來已顯著反彈，但廖婉菁指出，其10年期債券孳息率現時仍介乎7厘至10厘，比過去的平均水平高一倍，原因是美國10年期國債孳息率今年以來上升不少，而且由於上述曾經出現的負面因素，令澳門企業債券價格在今年1至10月曾受到很大壓力，至今未仍完全恢復，向前望的話，她認為，除了現時7厘至10厘孳息率具吸引力外，有關債券亦有望因為評級上調而令價格上升：「在過去一段時間，不少澳門博彩企業曾被信貸評級機構降低評級，或者有很大被下調信貸評級的壓力，當它們的營運日後逐步回復正常，就有信貸評級回升的機會，令債券價格再有一波漲幅，我們也在關注這樣的機會」。

增非博彩投資 信用狀况或受壓

廖婉菁總結，短期來說，富達國際預期澳門博彩企業債券將延續反彈行情，但中長期來說，她認為要留意博彩企業須增加非博彩業務的投資，這對債券投資者來說也屬不明朗因素：「澳門政府是次批出新賭牌予六大博企，表明希望它們增加發展非博彩業務，因為澳門政府不希望過度依賴博彩業，希望經濟結構更平衡。對於澳門博彩企業來說，未來就必須於非博彩業領域增加很多投資及支出，這可能會在信用狀况（credit profile）造成壓力，所以我們會重視博彩企業會不會有能力作出這樣的投資」。

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