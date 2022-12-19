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星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億

【明報專訊】製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）計劃多年，終如願走上資本市場來港上市，最多集資4.78億元。集團的《中國好聲音》（下簡稱「好聲音」）廣為人知，但近年節目「吸金力」愈見下降，加上新冠疫情影響廣告收益，令集團往績收入持續下跌，往後能否再聽見「好聲音」，視乎能否再創製出一個大熱綜藝節目。

撰文 旻晞

星空華文公開發售部分將於明日中午截止認購，是次來港集資最多4.78億元，中金及中信建投國際為聯席保薦人，股份將於29日掛牌。是次招股有一名基石投資者：好贊資產管理認購500萬美元，以中間價計算，將認購股份佔是次發售總額的9.1%。

星空華文的上市路，早於2014年便開始，集團前身燦星文化，準備隨母公司星空傳媒來港上市，但因星媒重組而無疾而終；2018年至2021年間燦星文化先後嘗試於深圳創業板及A股上市但未獲批；至去年燦星文化與香港星空華文傳媒電影完成重組，更名星空華文，11月再向港交所遞交上市未能成功，最終第二次再申請，趕及今年底前上市。

從事影視娛樂IP製作 盈收非常波動

按去年收入計，星空華文是內地最大的綜藝節目IP（知識產權）創造商及營運商。旗下長壽知名節目除「好聲音」，還有《出彩中國人》、《中國好歌曲》等。截至今年6月底，集團的音樂庫有8549個IP，涵蓋多首現場錄音歌曲、MTV及中國電影等。

集團業務主要可分為四範疇：分別為綜藝節目IP、音樂IP、電影IP製作、運營及授權；餘下一項為其他IP相關業務。從收入分佈來看，綜藝節目仍是集團的主要命脈所在，往績期間收入佔集團總收入保持於74%以上，王牌節目每年收入動輒以億元計。可見集團能否保持製作高收視的綜藝節目，為集團盈收能否保持增長的主要關鍵。

事實上，從事影視娛樂IP製作，本身盈收便非常波動，節目是否受歡迎，往績既不能作準，亦受觀眾喜好轉變、大圍經濟氣氛影響。如近年新冠疫情便影響集團廣告銷售，以及線下IP授權文娛活動收益。

不過，即使撇除疫情影響，星空近年收入持續疲弱，毛利率急促下滑，連續兩年錄得虧損（見表）。以集團王牌節目「好聲音」為例，收入每年續降，2020年節目帶來的收入跌34%，2021年再跌22%；更令人關注是毛利率更由2019年的46.6%急降至去年的2.2%，跌勢之急令人咋舌。按盈利計，其「王牌」地位，亦由《這！就是街舞》取代，不過即使「街舞」去年總收入2.4億元（人民幣，下同），仍不及2019年「好聲音」收入的一半；毛利更只是當年「好聲音」的36%，反映節目「吸金」能力持續減弱。

招股書預告毛利大幅提升

另一值留意是集團2016年以高達20.8億元作價收購了夢響強音，後者當時資產公允價值僅1.12億元，造成商譽達19.68億元要持續攤銷，集團於2020年及2021年便分別就有關項目作出3.86及3.87億元的減值虧損入帳，截至今年6月底，有關商譽帳面值仍達14.78億元，未來集團或仍需頻煩對商譽或其他無形資產進行減值，影響股東應佔盈利。

不過，今年集團至少於毛利層面有改善。集團在招股書已預期今年收入將小幅減少，但毛利應能大幅提升，主要由於今年綜藝節目IP製作、運營及授權的毛利增加，以及預計「好聲音2022」錄得的毛利將較去年一季大幅提升。

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