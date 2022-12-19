保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位

明報記者 歐陽偉昉

以保監局數據計算，保誠今年第三季年度保費等值銷售額按年下跌6.09%，較市場下跌41.01%為佳，不過今年首三季APE，較新冠病毒爆發前的2019年同期下跌77.62%，高於市場59.48%的跌幅。保誠APE排名已自去年第三季的第七位回升，不過仍未回到於2018年底時的第二位。

伙按證轉介逆按揭年金

林智剛表示，即使通關後內地訪客業務回歸，本地客戶業務仍會是他們的重點，業務策略方面，該行會調查研究目標客群的需求，透過第三方伙伴合作，在保險產品以外提供服務方案。

針對臨近退休的目標客戶群，該行在11月與按證公司合作，其代理可向客戶轉介按證的保單逆按貸款、安老樓宇逆按揭和即期年金。林智剛認為，目前市場競爭大，並非公司推出什麼產品，客戶就會接受，因此選擇與伙伴合作，以提供最能幫助客戶的方案。該行亦正計劃與伙伴合作，為客戶在退休後遇上財富繼承、醫療問題時提供資訊。

對於另一主要客群的家庭客戶，保誠亦計劃與伙伴推出青年專屬體檢套餐、海外升學、獎學金及獨家大學課程等企劃。

保誠本月在AlipayHK平台建立小程式，連結至網上銷售平台投保旅遊保險等6種產險。林智剛表示，該行亦期望通過合作伙伴，融入客戶日常生活圈，因應產險貼近客戶日常生活的需求，未來產險也會是該行重點發展。

產險成未來發展重點

有意見認為保誠針對本地客戶的壽險產品偏少，林智剛指過去一年該行除了補回產品，亦在其中加入新功能，例如在多元貨幣選擇的儲蓄計劃，在加入可將財富分配給不同的家庭成員的選項，增加財富繼承的靈活，也在自願醫保加推以較相宜保費提供私家醫療服務的，在高端和大眾市場都相應方案。

林智剛今年中離開工作25年的花旗轉投保險界，他自言喜歡個人金融業面對客戶，在從事銀行證券工作後，希望嘗試保險業務。他認為銀行和保險皆是着重客戶信任的行業，明白客戶需求並提供適合方案，管理上皆會向前線了解客戶想法。對於會否再擴展銀保銷售，林智剛表示會繼續加強與渣打合作，多元發展各個銷售渠道。