moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

隨時迎通關 不再偏重內地客

標籤：經濟

【明報專訊】中國內地放寬新冠病毒防控，近日頻傳短期將與香港恢復通關消息。保誠（2378）香港行政總裁林智剛表示，疫情兩年間該行持續進行產品、科技更新和代理培訓等，為隨時通關作準備。2018年內地訪客業務未受新冠疫情和社會事件影響，保誠非本地居民業務在年度保費等值銷售額（APE）佔比為69%，高於市場的44%。林智剛預期，之後本地與非本地業務比例將大約各佔一半，不會偏向其中一方。

一半內地客願待通關後投保

林智剛表示，疫症爆發後，內地客戶對財富管理、醫療計劃和危疾有興趣，今年已持續推出更新產品和功能，他們與本地客戶的需求有別，例如醫療保險所覆蓋醫療機構上會有不同。在疫情期間，該行亦有定期向內地客戶調查了解需求。7月調查顯示有一半內地客表示可等待通關後才來港買保險，內地客戶對本港保險產品的需求沒有減少。

除了產品和市場推廣，林智剛指保險公司也要在代理培訓、所需人手、最新法規等多方面，為通關做準備。過去保誠有不少代理針對內地訪客業務，林智剛表示，該行持續為他們更新產品、科技和合規的資訊，準備他們在通關後暢順地進行業務。

該行今年原計劃增聘1000名代理，林智剛指首5個月因為本地疫情影響招聘進度，目前則已按計劃進行，明年則會再增聘2000個代理，包括本地和內地人才。

保誠去年曾裁減本地員工，他指因應業務將會增加，正在增聘內勤人手。