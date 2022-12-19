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賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠

【明報專訊】澳門六大博企獲澳門政府續賭牌10年後，陸續公布詳情，最新承諾投資額最大的金沙中國（1928）公布，新批給合同下獲批1680張博彩桌及3700台博彩機；永利澳門（1128）獲批准經營最多570張博彩桌及1100台博彩機；美高梅中國（2282）獲批750張賭枱及1700台電動或機動博彩機，目前美高梅根據轉批給合同經營的則為552張賭枱及1701台電動或機動博彩機。而新濠國際（0200）亦獲批給分配承批公司可經營750張博彩桌及2100部博彩機。

六大博企中，金沙中國、永利澳門、新濠國際、美高梅中國及澳門博彩正式公告其投資安排，當中金沙在新批給期間承諾投資額最巨，涉及302.39億（澳門元，下同），當中有關非博彩項目為278億元；永利澳門（1128）則承諾投資額亦達177.3億元，當中165億元用於非博彩資本項目和活動規劃。美高梅方面，在新批給期間承諾投資額為167億元，其中150億元用於非博彩項目。

澳博投資140億 120億非博彩

澳博則在新批給期間承諾投資140.33億元，當中120億元為非博彩的資本投資及用於舉辦盛事。新濠國際亦承諾投資118.24億元，當中100.08億元用於非博彩相關項目。

而上述投資額，若任何一個年度澳門市場博彩毛收入達1800億元，則各家博企均須增加未來數年對非博彩項目的投資，金額相當於基本非博彩投資的20%。