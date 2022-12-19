陸振輝：退休人士的性價比最高投資

有人說，讀書、運動和早睡，就是性價比最高的投資。

讀書，可以決定你的人生高度。你可以在書中認識到不同的人，也可以感受到不同的生活，還可以得到不同的生命感悟。在你的氣質中，在你的談吐上，在你的胸懷裏都能慢慢顯露出文化的錘煉。你翻過的每一頁書，都會默默地塑造出一個更好的你。

包括讀書運動早睡

運動，可以決定你的人生質量。運動不單可以增強你的免疫力，也是一種很好的解壓方式。一場酣暢淋漓的揮汗運動之後，困擾你的負面情緒也會隨之而煙消雲散。運動是對自己健康的投資，只要堅持不怠，就能夠感受到積極的變化。

睡眠，可以決定你的人生狀態。白天的忙碌和壓力，或許會令你晚上熬夜而最終輾轉難眠，這樣不單無法解決問題，更會使精神狀態一蹶不振，最終頹不能興。

每天如果早點休息，給自己留一點寬裕的時間、給生活留一份從容的心態，就能夠以飽滿的熱情去實現自己的夢想。

退休人士若每天讀書、運動和早睡，你慢慢就會發現，你原來在不知不覺之間已經超越了原來的自己。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]