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林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡

【明報專訊】今年對不少投資者而言，的確是非比尋常的一年。隨着美聯儲以歷史上其中一次最大的力度去收緊貨幣政策，股票及債券市場雙雙下跌之餘，美元亦延續其自2021年中展開的升浪，直至第四季當市場憧憬美聯儲將放慢加息步伐，美元的發展才有轉勢迹象。

展望未來6至12個月，筆者亦轉為看淡美元前景，同時預計仍有約4至5%的下跌空間。然而，相關發展可能仍有一定波折，而未來1至3個月內美元亦有機會表現靠穩，主要原因有三方面。

第一個原因是雖然美聯儲已經在今年12月的會議上放慢加息步伐，但仍表明打算至少在明年上半年繼續加息，因此美元的實際利率仍是主要貨幣中最高，有望利好美元短線需求。第二個原因是歐洲冬季或許會比預期更寒冷，而俄烏局勢持續亦可能會令歐元在未來1至3個月兌美元受壓。第三個原因是全球增長放緩的風險支持美元的避險需求。

歐元日圓受惠美元轉弱

然而，預計2023年內有三個因素會令美元逐步回軟。

一方面美聯儲或會較其他央行更早地暫停加息，一旦歐洲能夠比美國更快地令通脹下降，美元相對十國集團貨幣的實際利差亦有機會收窄。另外，歐洲地緣政治若降溫，以及中國經濟重新開放等，都可能減少美元的避險需求。

當然，美元異常地高的估值水平或現調整，亦是另一關鍵因素。

在美元走弱的前提下，預計歐元和日圓有機會成為主要的受惠者，至於澳元、紐元和加元等亦可能會溫和上升，不過大宗商品價格明年面臨不少挑戰下，或對商品貨幣的升值潛力造成一定限制。亞洲貨幣方面，筆者則預計整體有望在2023年錄得溫和升幅。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]