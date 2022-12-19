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溫傑：2023年九大焦點股

【明報專訊】誠如上星期我們所指，隨着恒指已累積顯著升幅，而近期美股又趨向波動，港股表現將轉趨反覆。與12月9日的高位19,926點比較，上星期五早上，恒指曾回吐至最低19,130點。我們暫時維持早前判斷，若沒有新的利淡消息浮現，受惠資金流入，港股大跌機會有限；近日的回調或只為急升後的正常整固。後市投資者要留意美股及內地疫情變化，以調整投資部署。

導致近日港股回落，其中一個原因是由於聯儲局態度較預期明顯鷹派。當局上周一如市場預期，宣布加息0.5厘，令聯邦基金目標利率區間升至4.25厘至4.5厘。雖然加息幅度符合預期，惟利率展望有變，主席鮑威爾的言論亦較早前強硬，因而冷卻市場氣氛。

利率點陣圖顯示，最多委員預期明年底利率中位數將加至5.1厘，相當於5至5.25厘區間，高於9月時的4.6厘。值得留意的是，5.1厘只為中位數，當中其實有位委員認為明年的終端利率將高於該水平。

儲局較預期鷹派 調高通脹預測

除加息路線圖印證我們多次指出的slower and longer外，聯儲局最新的經濟預測亦值得關注。當局下調未來兩年經濟增長展望，2023年增長率降至0.5%，低於9月時的1.2%；2024亦下調至1.6%，低於9月時估計的1.7%。與此同時通脹則被調高，2023至2025年PCE物價指數估計為3.1%、2.5%及2.1%。經濟增長放緩而通脹持續高企，加上貨幣政策收緊，或將局限美股及港股表現。

針對明年港股部署，凱基亞洲於上星期舉行了「2023年市場展望記者會」，分享了投資策略部的觀點。

縱使面對外圍經濟的衰退風險，明年港股具三項催化劑，包括疫情風控減少、中央繼續推出刺激經濟措施及美聯儲加息有望見頂，是機遇並存的一年。在基本情境，明年恒指目標價為21,100點（10.3倍市盈率）；樂觀情境為23,300點（11.2倍市盈率）。

筆者建議投資者在2023年中港股市以平衡組合為主，除了配置高派息的防守股外，仍可部署有一定投資主題及BETA值較高的個股，以捕獲恒指來年的升勢。看好四大主題，包括：1）社會復常，刺激內需、2）政策鬆綁，估值修復、3）能源安全，至關重要，以及4）經濟衰退，穩中求勝。

友邦太古受惠防疫鬆綁

投資者在明年可留意九大焦點股（見表），本專欄往後會適時為各位戰友詳細介紹相關股份。今個星期會先簡單分享友邦保險（1299）及太古A（0019）。友邦在第三季的新業務價值以固定匯率基準計同比增長7%，按實際匯率計算同比增長1%，在所有細分市場（中國內地、香港和東盟市場）以及分銷渠道都有增長。友邦保險在第二季的增長勢頭已延續至第三季，隨着中港兩地明年正常化的機會大，友邦保險的保單銷售情况將進一步改善。

另外，中港兩地防疫放鬆，對太古三大核心業務都有正面作用，未來的利好因素包括：（1）商務及旅遊出行需求增加，來自國泰的虧損料減少；（2）大中華區疫情影響減退，飲品業務毛利可持續改善；（3）租賃市場最壞情况過去，地產業務見改善。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]