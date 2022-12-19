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何啟聰：大市成交減 港交所熊65389

標籤：何啟聰

【明報專訊】聯儲局議息後，大市頓失方向，港股上周五雖然曾經跌逾230點，低位暫守19,100點水平，但及後逐步回穩，高位曾反彈逾250點至19,600點以上，收市升逾80點，終結兩連跌。向上兩萬點關口的阻力甚大，支持或參考萬九點水平。大市成交在年底前開始縮減，港交所（0388）周四反覆偏軟，低位曾跌逾2%至330元以下，高位雖然曾重上340元，但始終未能守穩，收市跌不足1%，暫守330元水平。250天線約345.2元或暫具阻力，支持或參考320元水平。

市場預期年底前大市或欠明顯方向，成交亦有可能再縮減，港交所受制250天線水平，資金開淡倉，主要考慮中距離熊證，以免除引伸回落的潛在風險。看淡或可考慮港交熊證（65389），收回價358元，行使價360元，槓桿比率約14.2倍。看好或可留意港交牛證（64329），收回價310元，行使價308元，槓桿比率約10.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]