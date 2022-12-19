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瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220

【明報專訊】港股上周五隨美股低開，早市曾有報道指香港與內地預計下月全面通關，刺激大市跌轉升，大市成交1360億元，全日波幅約491點。

個股方面，早上有消息傳出，美國商務部決定將藥明生物（2269）旗下兩家子公司（無錫藥明生物技術及上海藥明生物技術），剔出未經核實名單，此利好消息令藥明周五曾升逾7.5%。根據港股通（滬）資金流顯示，上周四北水亦有流入藥明。如投資者看好藥明，可留意藥明認購（27127），行使價53.93元，2023年5月到期，有效槓桿約3.4倍。如想避免引伸波幅回調，亦可考慮用牛熊證部署。如投資者看好藥明，可留意藥明牛證（58220），收回價40元，2023年5月到期，有效槓桿約3.7倍。如認為市場消化此消息後，近10天線約52.2元附近會有阻力而看淡，可留意藥明熊證（69739），收回價60元，2023年6月到期，有效槓桿約5.1倍。

本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]