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陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局今年中連續4次大幅加息0.75厘，上周再度加0.5厘，打殘了全球樓市及股市。香港更因疫情、加息、高通脹等眾多因素衝擊，樓股曾經顯著滑落，本港樓市比去年底經已出現接近15%跌幅，政府應該迅速解除樓市辣招，否則傷勢過重之時難以救治。

美國重手加息及香港疫情等問題困擾，本港樓市及股市都先後回落，過去兩三年表現比較堅穩的樓市。因有多種樓市印花稅辣招綑綁，賣方要賣樓唯有大幅劈價，市場承接力薄弱，賣家加碼減價出貨才可套現，導致樓價快速下滑。

今年12月初代表二手樓的中原城市領先指數比去年底跌已逾14%，比起去年歷史高位下跌逾16%。如果至年底前沒有任何對樓市利好消息，預料今年全年樓價指數料下跌逾15%，比較去年高峰更跌逾17%。

美國今年迅速大幅度加息，產生嚴重殺傷力，造成全球投資市場受到重挫，美股急瀉之餘，長期強勢的美國樓市升幅亦顯著收窄。

截至9月，美國樓市今年上升6.7%，過去一年上升10%。今年加息急勁，尤以年中開始加得最厲害，連續加了4次0.75厘，不僅打殘香港樓市，連多年來表現強勢的美國樓市，亦告乏力。

美國大幅加息，不單止打擊到香港樓市，近年世界各地樓市亦普遍升勢放緩，甚至倒跌。美國加息殺傷力厲害。

聯儲局「鷹」氣縱橫，對全球樓市及股市等投資市場，亦會造成震撼。市場壞消息多於好消息，料美國加息尚未終結，俄烏衝突未見緩和，本港樓市陷入價量齊跌，筆者呼籲政府適時放寬甚至解除樓市辣招。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]