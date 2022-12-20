港股通納市值逾50億外企 北水可買 互聯互通擴容 外資北上買A股選擇大增

明報記者 歐陽偉昉

將港主要上市的外國公司納入港股通的消息，今年9月已由中證監作出宣布。據現時港股通納入範圍基礎，即恒生綜合大型股指數、中型股指數的成分股，在港主要上市的外國公司包括俄鋁（0486）、歐舒丹（0973）、新秀麗（1910）、普拉達（1913）和金界控股（3918），及現為小型股指數成分股的VESYNC（2148），以昨日收市計算的市值超過50億元，在新規則下以上6隻股票料有機會納入港股通交易。

聯合公告表示，經中證會和香港證監會同意後，交易所可對標的納入的具體條件、調整機制等作出規定，預期從公告發布之日起至正式實施，約需3個月準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。兩地監管機構指在相關交易結算規則和系統準備完成、獲得所有相關的監管批准、市場參與者充分調整其業務和技術系統後，上述擴大方案方可正式實施。

預計要3個月準備

隨着同股不同權股票已在2019年10月獲納入港股通，加上是次在港主要上市外國公司也獲納入，目前恒生大中型股指數和市值達50億元以上的小型股指數，只剩下房託、信託等合訂證券（例：領展（0823）、港燈（2638））及第二上市公司（例：阿里巴巴（9988）、網易（9999））未能納入港股通。

滬深股通納入股份增至2800隻

此外，是次納入滬深股通標準亦更改至範圍更廣的成分股，滬股通納入指數由上證180指數和380指數，變更為市值逾50億元（人民幣，下同），符合一定流動性標準等條件的上證A股指數成分股，按彭博數據，單從市值粗略計算，符合納入要求滬股將由約500隻至接近1300隻。深股通方面，要求則由市值逾60億元的深證成分指數和中小創新指數成分股，變更為市值逾50億元深證綜指成分股，符合要求的深股料將由約500隻增至約1500隻。滬深交易所表示，納入範圍擴大後，可為境外投資者提供更多成長型、創新型資產配置選擇，有助吸引境外資金入市。