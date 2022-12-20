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港股倒跌97點 疫苗航運股回吐

【明報專訊】港股昨日先升後跌，早段最多升逾300點，惟其後跟隨A股向下，恒指收市跌97點或0.5%，報19,352點。由於臨近長假期，交投氣氛漸冷，大市成交僅1006億元，是三周新低。

國企指數昨日收市跌30點或0.45%，報6604點；恒生科技指數收報4125點，跌0.58%。北水昨日淨流出4.25億元，包括趁教育股炒起沽出新東方在綫（1797），走資2.4億元；中移動（0941） 、金沙中國 （1928） 、阿里健康 （0241） 亦走資逾1億元。

科網股企穩，騰訊（0700）升1.14%，收報320.4元；阿里巴巴（9988）升0.69%，收報87.05元。疫苗、航運股及燃氣股回吐，東方海外（0316）跌9.45%，收報138元，為表現最差藍籌；君實生物（1877）及康希諾生物（6185）收市分別跌14.6%及15.6%。

國務院提完善職教 教育股炒起

國務院日前發布《擴大內需戰略規劃綱要》，特別強調完善職業教育，帶動教育股「落鑊」，昨日不少教育股漲逾一成，希望教育（1765）升近11%，收報0.82元；中匯（0382）升約12%至2.78元；新東方（9901）及新東方在綫（1797）則分別升7%及8%。招銀證券指出，最近大部分教育股業績的經營現金流或淨利潤轉正數，流動性良好，加上市場情緒轉好，帶動教育股回升，平均較10月底低位回升82%。報告認為，教育主業逐漸步入正軌，過去憂慮已不再適用，相信市場將重估教育股估值。