美高梅獲批賭枱增36%成贏家 澳門落實分配6000桌數目 金沙只略減

賭股全線跌 美高梅挫13％

賭業股股價昨日未受消息刺激做好，全線下跌，尤以美高梅跌幅最大，收挫13.4%，新濠國際（0200）挫11.1%，金沙中國跌幅最小，也達3.9%。根據新的批給，美高梅獲批角子機達1700台；威尼斯人獲批的角子機則有3700台；銀娛獲准經營1000張賭枱及1700台角子機；新濠國際旗下新濠博亞（美：MCLO）獲准經營750張賭枱及2100台角子機；永利獲准經營570張賭枱及1100台角子機；澳博旗下澳娛綜合獲准經營1250張賭枱及1700台角子機。

7衛星場將結業

該六家博企除需繳交博彩稅和特別撥款外，還需各自繳納3000萬元年度溢價金，每張賭枱亦需繳付年度溢價金，貴賓廳每張賭枱30萬元，中場每張賭枱15萬元，每部博彩機1000元。在衛星場方面，澳博、銀娛及新濠博亞各保留9間、1間及1間，其餘7間會結束。當中，澳博旗下衛星場鑽石、巴比倫、俗稱「四龍」的其中「三龍」御龍、萬龍及金龍，以及澳門賽馬會，均沒有續牌。

高盛表示，既然六間批給合同已經敲定，相信馬來西亞雲頂集團能參與機會很微。該行指出，該六家博彩企業承諾作出的投資額介乎15億美元至38億美元，即平均每年約1.5億美元至3.5億美元，金額不多於上述博企在新冠病毒疫情爆發前所產生EBITDA的30%。該行認為，雖然博企的財務槓桿在過去兩至三年顯著增加，但相信它們仍可應付，並應由現有業務的現金流支付。

高盛：博企可應付承諾投資

摩根大通表示，六家博企共同承諾的投資規模符合該行和市場預期；又表示，對於澳門政府要求六家博企繳交的溢價金水平維持不變感到驚喜，認為當局對行業的態度較投資者所認為的更為寬鬆和友善。該行仍看好賭業股前景，目前行業估值水平不錯，約為EBITDA的11倍，低於過去之中周期的13倍，或上升周期的15至16倍水平。