moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

美高梅獲批賭枱增36%成贏家 澳門落實分配6000桌數目 金沙只略減

標籤：經濟

【明報專訊】澳門政府與六大博彩企業在上周落實賭牌批給合同，並交代最終非博彩項目之後，當局進一步公布如何分配6000張賭枱。當中獲評分最高的美高梅中國（2282），獲分配賭枱大增近三成六，達到750張，較原先的552張為多，為分配賭枱數目的大贏家。金沙中國（1928）旗下威尼斯人所獲賭枱數目大抵與之前一樣，仍達1680張，只較去年底時的1685張略少。另外，在最新公布，與澳博（0880）合作的衛星場亦隨之減少。高盛指，就算六大博企投資較預期多，但預計仍可應付。

賭股全線跌 美高梅挫13％

賭業股股價昨日未受消息刺激做好，全線下跌，尤以美高梅跌幅最大，收挫13.4%，新濠國際（0200）挫11.1%，金沙中國跌幅最小，也達3.9%。根據新的批給，美高梅獲批角子機達1700台；威尼斯人獲批的角子機則有3700台；銀娛獲准經營1000張賭枱及1700台角子機；新濠國際旗下新濠博亞（美：MCLO）獲准經營750張賭枱及2100台角子機；永利獲准經營570張賭枱及1100台角子機；澳博旗下澳娛綜合獲准經營1250張賭枱及1700台角子機。

7衛星場將結業

該六家博企除需繳交博彩稅和特別撥款外，還需各自繳納3000萬元年度溢價金，每張賭枱亦需繳付年度溢價金，貴賓廳每張賭枱30萬元，中場每張賭枱15萬元，每部博彩機1000元。在衛星場方面，澳博、銀娛及新濠博亞各保留9間、1間及1間，其餘7間會結束。當中，澳博旗下衛星場鑽石、巴比倫、俗稱「四龍」的其中「三龍」御龍、萬龍及金龍，以及澳門賽馬會，均沒有續牌。

高盛表示，既然六間批給合同已經敲定，相信馬來西亞雲頂集團能參與機會很微。該行指出，該六家博彩企業承諾作出的投資額介乎15億美元至38億美元，即平均每年約1.5億美元至3.5億美元，金額不多於上述博企在新冠病毒疫情爆發前所產生EBITDA的30%。該行認為，雖然博企的財務槓桿在過去兩至三年顯著增加，但相信它們仍可應付，並應由現有業務的現金流支付。

高盛：博企可應付承諾投資

摩根大通表示，六家博企共同承諾的投資規模符合該行和市場預期；又表示，對於澳門政府要求六家博企繳交的溢價金水平維持不變感到驚喜，認為當局對行業的態度較投資者所認為的更為寬鬆和友善。該行仍看好賭業股前景，目前行業估值水平不錯，約為EBITDA的11倍，低於過去之中周期的13倍，或上升周期的15至16倍水平。