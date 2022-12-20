達勢煞停上市 退回股款

達勢現時與獨家整體協調人正評估有關全球發售及上市的更新時間表，倘決定繼續全球發售，將再次刊發公告。該公司原定於23日掛牌。翻查富途數據，公司在港發售部分未獲足額孖展認購，只有18%。

綠葉分拆博安 53萬股留股東

另繼續有新股招股，博安生物發售1069萬股股份，招股價一口價19.8元，每手200股計算入場費3999.9元，最多集資2.1億元；公開發售部分將於22日截止認購、30日掛牌，聯席保薦人是瑞銀和安信國際。綠葉製藥將向合資格股東預留53.48萬股保證配額，每持有6638股綠葉製藥可認購1股預留股份，即要穩獲認購1手博安，須持有132.7萬股綠葉、約2655手。

博安生物成立於2013年，在中國及海外開發、製造及商業化不同治療領域的生物製品，包括抗體、融合蛋白、ADC、重組蛋白、疫苗、基因療法及細胞療法。現有3種核心產品和11種其他藥物產品或候選藥物，包括1種已於中國商業化的產品博優諾（BA1101）。

另外，面向專業投資者的第五隻SPAC「TechStar」（7855）將於12月23日掛牌；聯席保薦人是清科資本、中信建投國際。另有市場消息指，上周五截止認購的業聚醫療（6929）在港發售部分獲兩倍認購。

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