moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

中央財辦：明年側重解決房企負債

標籤：經濟

【明報專訊】中央經濟工作會議閉幕後，據新華網報道，中央財辦有關負責人就指出，在2022年已出台的房地產政策要持續抓好，2023年還將推出新舉措，並側重研究解決改善房企資產負債狀况等。他又指會做好應對工作，確保房地產市場平穩發展，在前期已出台的多項政策基礎上，從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面作出部署。

推動房企併購重組

據中央財辦有關負責人指，這次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署，供給端方面。各地區和有關部門要扛起責任，做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；繼續給行業提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度。

預期和需求方面，則要着力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

最後，是要抓緊研究中長期治本之策。要深入研判房地產市場供求關係、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式。中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。