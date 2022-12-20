中央財辦：明年側重解決房企負債

推動房企併購重組

據中央財辦有關負責人指，這次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署，供給端方面。各地區和有關部門要扛起責任，做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；繼續給行業提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求；推動行業併購重組；完善相關房地產調控政策及制度。

預期和需求方面，則要着力改善預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策；結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

最後，是要抓緊研究中長期治本之策。要深入研判房地產市場供求關係、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式。中國城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。