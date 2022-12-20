日本或調整超寬鬆貨幣政策 央行行長候選人倡調高長期利率目標

據稱，日本政府將於明年4月新任央行行長履新後，就是否修訂通脹目標而進行磋商，目標是賦予貨幣政策更大的靈活度。分析認為，現行通脹目標促使日本央行維持超級寬鬆政策。不過日本內閣官房長官松野博和表示，沒有計劃與日本央行就通脹目標進行修訂，希望央行致力實現通脹目標。市場預期，日本央行在周二的議息會議維持政策不變。

為日本政府與央行2013年達成通脹目標發揮關鍵作用的山口廣秀表示，現有的聲明措辭不一定妨礙日本央行靈活地指導政策。不過他警告，明年通脹可能在較長時間內保持在央行的2%目標之上。山口在黑田東彥的前任白川方明領導下擔任了5年副行長，直至2013年卸任。

路透：擬修訂2%通脹目標

山口表示，已看到日本通脹上升的迹象，物價升幅擴大，可能推動消費者對通脹長遠持續上漲的看法。他說，強勁的企業利潤可能推動工資上漲，這可能導致明年通脹繼續處於2%的目標之上，而核心通脹有可能在相當長的一段時間內保持在3%至4%左右。他警告一旦通脹預期根深柢固，央行將難以控制物價。日本央行將短期利率維持在負0.1厘水平，並透過購入國債，將10年期國債收益率目標維持在接近零水平。由於日本央行的超級寬鬆立場與全球主要央行背道而馳，導致日圓兌美元今年10月曾跌穿150關口，與去年底相比匯率暴跌30%，導致日本輸入性通脹加劇。

刺激日圓兌美元做好

山口指出，當物價開始上漲，就難以維持對收益率曲線的控制（YCC），因為長期利率面臨上行壓力。這言論與黑田東彥的觀點形成反差。黑田認為近期通脹上升只屬短暫，因此暫時毋須調整政策。山口則認為，只要日本經濟復蘇能承受美國經濟增長潛在下滑的不利影響，日本央行明年應調高10年期日本國債收益率目標。

山口指出，一次過放棄YCC風險太大，有可能需要逐步調整，方法之一可能是提高10年期國債收益率目標，設定一個認可的波動區間。山口亦認為，日本央行須放棄持續印鈔直至通脹「穩定超越」2%目標的承諾，從而靈活地應對經濟變化。路透向26名經濟師進行的調查顯示，近一半經濟師預期日本央行可能提早在明年3月至10月，調整超級寬鬆政策。不過瑞穗銀行的分析指出，在政策調整明朗化前，對日圓的影響不會太大。

（綜合報道）

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