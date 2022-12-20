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歐盟指控Facebook 分類廣告疑涉壟斷

【明報專訊】歐盟委員會昨向Facebook母企Meta（美：META）發出反對聲明（statement of objection），指控其將Facebook Marketplace網上分類廣告服務，與其社交網絡平台綑綁，讓Facebook用戶自動獲取其分類廣告資訊，涉嫌扭曲市場競爭。在歐盟委員會作出最終決定前，Meta有機會進行辯護。若歐盟委員會判斷其違反了反壟斷法規，Meta可能需要修改商業模式，又或面臨最高相當於其全球年收入10%的罰款。Meta在2021財年收入為1179億美元。Meta股價早段跌2%。

Meta或面臨收入10%罰款

歐盟委員會憂慮Meta的不公平條款，對使用Facebook或Instagram軟件的廣告對手不利，指Meta的條款容許其使用第三方的廣告數據，令Marketplace服務受惠。Meta對歐盟委員會的指控提出異議，強調用戶可自由決定是否要使用Marketplace的訪問權限。

此外，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克對自己應否卸任Twitter行政總裁發起公投，最終逾半數投票者贊成他卸任。市場期待馬斯克在Twitter退下火線，可更專注於Tesla的發展，Tesla股價早段升2%。不過市場對經濟衰退的憂慮持續，美股3大指數連跌兩周後，早段窄幅上落。市場聚焦周五公布的美國11月核心個人消費支出（PCE）物價指數。這是聯儲局最重視的通脹指標，預計上月核心PCE按年升幅，將由5%回落至4.7%。

彭博社分析指出，薪酬變化將成為聯儲局明年貨幣政策的核心指標。聯儲局主席鮑威爾在上周貨幣政策會議後強調，美國目前的薪酬升幅「遠高於符合2%通脹目標的水平」。他上月亦曾表示，正衡量一項涵蓋各類別的物價指標，把醫療、理髮等價格計算在內，因為對服務行業來說，薪酬成本佔比較大。彭博社稱迹象顯示，聯儲局不願為薪酬通脹冒險。

（綜合報道）

[國際金融]