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劉宇亮：受惠國策兼解封 新灃看俏

【明報專訊】在國家倡導之下，體育產業獲得良好發展驅動，進而推動體育設施、健身器材，以及運動服飾等領域維持較高的成長確定性。

後疫情時代，隨着全球疫情解封，快時尚服飾將重啟市場消費，帶動整體需求，各地防疫政策已現調整，繼續期待未來出行等活動常態化，以及終端消費需求的逐步復蘇。

成衣代工廠及布料廠指出，認為明年第二季會是產業庫存去化的轉折點，品牌端客戶庫存調整最快明年第一季可結束，第一季應該是這波調整期的低點，之後反彈逐季向上，最遲到第二季就有機會反轉向上。

擁全球首個壓縮服裝商標

專注於運動品牌和零售業務的新灃集團（1223），擁有全球首個壓縮服裝品牌SKINS的商標及專利權，並與日本伊藤忠合資營運該品牌的全球業務。同時，集團的零售業務策略性地佈局全國不同地區。

為鞏固業務及持續提升自身營運，新灃年內完成向Iconix出售其在亞太地區以外的時尚品牌PONY的商標，並將PONY亞太地區（中國內地及台灣區除外）的商標出售給與Iconix成立的合資公司。新灃及Iconix之後共同透過合資公司深耕PONY亞太區業務，擴大品牌商機和提高品牌價值。

另外，在去季新灃集團獲執行董事、主席及首席執行官鄭盾尼在場內增持2100萬股，涉資約2068.5萬港元，可見公司管理層對前景充滿信心。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]