梁天卓：中國足球失敗之謎

很多人都有疑問：為何一個人口只有400萬的小國能夠在球壇上屢創佳績？這疑問背後的邏輯是：人愈多，球星應該愈多，代表球隊成績亦應該愈好。

從數據看，這個邏輯大致成立：我之前在網上下載各國近20年的國際賽成績，再利用迴歸分析排除人均收入和歷史等其他因素之後，發現國家隊的勝出率和人口的確有正向關係。

不過，數據分析歸數據分析，並不是每個國家都印證到「人愈多，球星愈多」這個定律，有些國家就超乎預期地好，例如近年在世界盃屢創佳績的克羅地亞；相反，有些國家就表現不似預期，例如我們的祖國。

「一孩政策」

阻礙孩子投身足球事業

為何人口400萬的克羅地亞可以出產摩迪（Luca Modric）等世界級球星，但我們的中國坐擁十幾億人口都出不到一個像樣的球星？我沒有一個肯定的答案，不過我猜「一孩政策」有一定的影響吧：在一孩政策下，一來這些獨生子一般都是萬千寵愛在一身，十指不沾陽春水，在父母（以及祖父母）的「保護」下，他們因此變得驕生慣養唔捱得並不出奇；二來從父母「投資」的角度，獨生子醉心足球的前途是否能及得上專注讀書的「錢途」來得穩陣？

希望子女「贏在起跑線」應該是普世價值，但是在局限不同下，不同的取捨相信都是令到我們祖國的足球人口不及其他國家的原因之一。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]