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Tesla拓虛擬電廠 傳美國得州試推

【明報專訊】據外國媒體報道，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）上周已獲得批准，將可以在美國得州開展其「虛擬電廠」（Virtual Power Plant, VPP）業務Tesla Electric的試點計劃，範圍涉及全州。

這項業務乃透過眾多家庭擁有的儲能系統，在電力需求高峰時或者出現緊急事故時向電網供電，來平衡電力需求。對於發電廠來說，這可以避免它們作出太大投資，來建立極高的安全剩餘發電量。而對Tesla來說，則相當於一項輕資產和幾近無本生利的新業務，還可以和它的電動車業務收相輔相成之效！

藉自家設備高賣低儲

概念有如抽水蓄能

據報道，Tesla Electric這項新業務，主要是配合Tesla的Powerwall儲能系統而設計。Powerwall是Tesla幾年前推出的一種家用電池系統，可以儲能、檢測斷電情况，並且在停電時為住宅供電。通常，Powerwall都會配合屋頂的太陽能光伏板來使用。

其實，Tesla Electric的商業模式並不新鮮，基本上就好像已經出現幾十年的抽水蓄能設施。只不過，它不是靠抽水到高處的水池來儲能，而是靠電池系統來儲能。此外，它也改用了分佈式儲能的概念。其實際運作方式是，在電力需求處於高峰的時段，或者出現緊急事故時，讓眾多家庭的Powerwall系統向電網出售電力，來避免電力供不應求。

至於這些Powerwall系統儲存的電能，則有兩種來源。第一，是來自太陽能光伏板產生者。第二，則是在電力需求較低、電網供應電力過剩的時段，透過電網來充電。

據報道，Tesla Electric的技術可以實時追蹤電力價格，在高價時段才建議用戶將電力出售給電網。而Powerwall系統也能夠智能地決定，何時為用戶的電動車充電，何時向電網出售電力，以協助用戶獲取較多收入。用戶也可以在手機App上實時監控當時的情况。

對於公用電網來說，這就是透過「削峰填谷」，來平衡不同時段的電力需求。對於Powerwall的用戶，則是將電力「高賣低儲」。對於Tesla，則只需扮演一個中介者，就能夠在雙方的買賣中賺到差價或佣金，幾近無本生利。但當然，Tesla必須研發出協調眾多Powerwall系統操作的智能技術。

事實上，在未組網之前，Powerwall儲能系統已經可以讓家庭用戶透過「削峰填谷」來實現節省電費。現在只不過是將眾多家庭的Powerwall儲能系統組成一間小型「虛擬發電廠」。

不過，該計劃目前只開放給得州的特定受邀家庭參與。而且，正所謂「肥水不流別人田」，用戶必須使用Powerwall系統，其他公司的同類系統的用戶免問。

Tesla選擇首先在得州開展Tesla Electric業務，相信部分是因為得州乃美國唯一擁有自己獨立電網的州份，而且其監管比較寬鬆。

此外，在2021年2月的極端寒潮和暴風雪天氣期間，得州曾經出現大規模停電，受影響的居民超過400萬人。

據報道，Tesla之前已就「虛擬電廠」這項新業務進行過一些測試。其中，在加州地區，Tesla曾經和太平洋燃氣與電力公司（PG&E）合作進行測試。

當地的受邀Powerwall用戶可以選擇是否註冊參加計劃。Tesla向這些用戶發送通知，告知他們緊急響應電力需求的時段，用戶可以根據當時的自身情况，來選擇是否參加供電。

Powerwall用戶向PG&E營運的電網每輸送每kWh的電量，便可以獲得2美元的收入。當時，共有2342個Powerwall用戶參加緊急響應活動，合共輸出的功率達到16MW，相當於一部小型發電機。

但當然，每kWh電量可以賣到2美元，相信只是測試或者緊急情况才會出現，在平日絕不可能。

料電動車也可作儲能設備

兩業務未來相輔相成

有預測認為，隨着電池容量進一步增大，特斯拉未來也會將其電動汽車納入為儲能設備，讓兩種業務相輔相成、互相支持。其實，現時Tesla Model 3的不同版本的電池容量已達到50kWh至82kWh，勉強相當於一個小家庭三數日的用電量。此外，Tesla還有意在日本和澳洲的某些地區發展其「虛擬電廠」計劃，年前已經向日本的宮古島居民供應過300多部Powerwall系統。

事實上，為了和Tesla競爭，其他電動汽車生產商也紛紛開展了類似的計劃。今年10月，通用汽車就宣布與太陽能公司SunPower合作，將會實現從電動汽車輸送電力到家中或電網。

12月15日，豐田亦緊跟着Tesla宣布，與美國電力公司Oncor合作，開發類似的技術。相信比亞迪甚或上汽通用五菱等內地主要電動車廠，也要快馬加鞭了。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]