moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

冀明年落實IPO電子平台

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）上市主管陳翊庭透露，明年《上市規則》修訂仍有不少工作，其一是跟隨國際準則制定上市公司的環境、社會及管治（ESG）披露要求框架，同時會落實IPO電子平台FINI及推進第二階段證券市場無紙化工作，並擬重新檢視創業板公司的上市要求。

降回撥上限先由特專公司尋突破

「上市規則修訂工作有三方面，一是為推動市場發展，二是優化市場質素，第三是優化上市流程。」陳翊庭稱優化市場質素的一個重頭項目，是待國際可持續發展準則理事會（ISSB）制定準則後，以此為基礎，短期內就上市公司披露要求進行諮詢。

優化上市流程方面，她稱來年工作包括明年中落實IPO電子平台FINI，將現行新股定價後5日上市（T+5）安排縮短至T+2，另港交所上周亦就擴大上市機制無紙化做諮詢。陳翊庭早在2014年為金發局撰寫本港IPO市場報告，已建議縮短現行IPO的T+5流程，她當時為維達律師事務所合伙人，仍未重返港交所主管上市工作。該份報告亦建議檢視對上市公司須設有向散戶售股的公開發售部分，並設回撥機制，當公開發售錄高倍數超購時回撥至高達全球發售50%的規定，認為不利機構投資者參與定價。

陳翊庭表示對於公開發售的回撥規定及基石投資者安排，在《上市規則》18C特專科企的諮詢文件中尋求突破，首次提出調整。「特專公司未有收入，不能以傳統方法估值，不能以市盈率及市銷率量度……應給予專業機構投資者更大話語權，因他們有更多資源做價值發掘。」諮詢文件建議特專科企IPO最少50%分配予專業機構投資者，公開發售則由10%降至5%，高倍數超購下回撥上限由50%降至20%。