港股險守19000 成交不足千億

北水淨流出20.7億

科網股跌幅顯著

國指昨跌132點或2%，報6472點；科指跌3.1%，報3996點。大市全日成交進一步縮減至962.6億元，是今個月來首次不足千億元。北水亦加快流出港股，昨日錄20.7億元淨流出，累計第三日走資，騰訊（0700）遭北水淨沽9.22億元；快手（1024）及美團（3690）亦分別錄6.18億及2.2億淨流出。

科網股昨表現疲弱，騰訊收市跌3.4%至309.4元，阿里（9988）同跌3.4%，快手及美團分別跌4.8%及1.8%。內房又掀起抽水潮（見B3版），碧桂園（2007）為表現最差藍籌股，全日挫8.8%。此外，港府宣布明日起取消餐飲處所人數限制，翠華（1314）昨收市大升18.9%至0.295元，大家樂（0341）及大快活（0052）分別升1.9%及0.9%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，日本央行決定出乎市場預期，環球股市及匯價向下，亦拖累港股午後受壓。他表示，展望後市仍視乎內地疫情走向，由於內地情况與市場原先預期的快速復常有落差，更憂慮有可能重新收緊措施，令港股觀望氣氛濃厚。他續指，臨近長假期加上未有大方向之下，預計成交有機會偏低至明年1月初，不過恒指現時於18800至19000點有支持，會否再向下就要視乎內地疫情走向，惟現時不太建議撈「復常股」，可待情况較明朗再入市。