大行指博企投資非博彩項目或加碼兩成

該等條款亦顯示，若賭收在2027年之後才觸及目標水平，博企加碼投資非博彩項目將可按年遞減。美銀認為澳門可以早於2027年前便達到年賭收目標，因此估計六大博企要在非博彩項目加碼投資219億元，至達1306億元。該行相信，雖然投資市場關注會影響博企投資回報，但認為這對博企帶來的是機會多於負擔，有助將來減低政策風險，增加下次續牌機會，亦可吸引要求更高的內地旅客。

大摩：對美高梅澳博構成壓力

美銀進一步指出，博企新一輪投資料對全行年均EBITDA邊際利潤約有7.5億至8.8億美元影響，金額相當於正常化EBITDA的8%至10%，但可透過現有業務創造收入及潛在成本再分配，予以抵消。

摩根士丹利表示，若博企要加碼投資非博彩項目，料對美高梅及澳博的股本自由現金流及EBITDA構成壓力。同時認為，澳門政府料在年底前公布使用政府擁有的娛樂場支付年度使用費，料適用全部博企。