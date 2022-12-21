張量抵押傳遞娛樂七成持股遭接管

文章日期：2022年12月21日
【明報專訊】根據最新證券披露權益網頁顯示，在傳遞娛樂（1326）持股70.75%的主席兼執行董事張量旗下Nice Rich Group Ltd，在2018年5月30日與中國東方旗下公司訂立股份抵押協議，於今年12月16日Nice Rich已抵押的傳遞娛樂所有股份，已被霍義禹及Aaron Luke GARDNER接管，共涉逾18.36億股。傳遞娛樂昨晚發通告指獲Nice Rich告知，接管人並未就押記股份積極物色任何潛在買家，亦未與任何潛在買家進行洽談。
傳遞娛樂主業從事電影、電視劇及綜藝節目製作、發行、影院管理，以及藝人經紀業務等。該公司曾為Cinema City影院營運商，目前只保留旺角朗豪坊Cinema City並提供管理營運服務。該集團股價昨日收報7.1仙，無升跌，張量手持傳遞娛樂股權市值只餘1.3億元。
張量目前亦為力量發展（1277）執行董事、腦洞科技（2203）控股股東及主席。他的父親亦即富力集團（2777）聯席董事張力，近日因為捲入在加州為獲得合同而提供回扣案件而遭美國政府通緝，在11月30日於倫敦被拘捕，並要繳付1500萬英鎊，折合約1.4億港元保釋金。