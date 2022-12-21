張量抵押傳遞娛樂七成持股遭接管

【明報專訊】根據最新證券披露權益網頁顯示，在傳遞娛樂（1326）持股70.75%的主席兼執行董事張量旗下Nice Rich Group Ltd，在2018年5月30日與中國東方旗下公司訂立股份抵押協議，於今年12月16日Nice Rich已抵押的傳遞娛樂所有股份，已被霍義禹及Aaron Luke GARDNER接管，共涉逾18.36億股。傳遞娛樂昨晚發通告指獲Nice Rich告知，接管人並未就押記股份積極物色任何潛在買家，亦未與任何潛在買家進行洽談。