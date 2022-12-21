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富國銀行賠289億 與美CFPB和解

【明報專訊】富國銀行（美：WFC）同意支付37億美元（約289億港元），就多項違反消費者權益的指控，與美國消費者金融保護局（CFPB）達成和解協議。CFPB的聲明表示，由於富國的汽車貸款、按揭貸款及存款帳戶「普遍管理不善」，因此該協議包括向消費者支付的超過20億美元補償，以及CFPB歷來最高的17億美元罰款。

被指違消費者權益

CFPB指，富國一再違法，傷害數百萬美國家庭的權益，須向全美消費者退還數十億美元，這是對這慣犯實施問責的重要第一步。富國一直致力解決始於2016年的一系列醜聞，當時它被揭開設數百萬個虛假帳戶。多項業務的問題逐漸浮現，導致兩名富國行政總裁下台，並面臨罰款。

此外，CNBC記者David Faber引述知情人士透露，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克積極尋找新的Twitter行政總裁。馬斯克此前曾表示，他只是Twitter的臨時CEO。不過他周日表示，暫未有適合人選，其問題不在於找到一位CEO，而是找到一位能讓Twitter保持生機的CEO。據墨西哥媒體報道，Tesla最快可能於周五宣布，將在墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）興建超級工廠，初始資金介乎8億至10億美元，最終投資金額可能達到100億美元。知情人士稱，墨西哥的超級工廠初期將生產Tesla目前車款的零件，隨後可能以低於其他超級工廠的成本生產新車。

另外，綽號「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）於巴哈馬被補後，周一出庭同意自願引渡至美國受審，預料周二可完成引渡程序。他被美國政府控告他涉及欺詐、串謀等8項罪名。

（綜合報道）

[國際金融]