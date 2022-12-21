劉敬華：柏瑞看好亞洲投資級別債 受惠供應減評級升美元見頂

Omar Slim指出，今年以來美國聯儲局為遏止通脹大幅加息，令環球債市出現70年來罕見的大跌市，但期內亞洲投資級別債券跌幅相較環球債券及美元投資級別債券為小，同時債價下跌使亞洲投資級別債券孳息升至金融海嘯以來的高位，風險回報變得吸引。由今年初至11月底止，環球債券跌幅達16.5%，美元投資級別債亦跌15.4%，亞洲投資級別債券僅跌11.1%（見圖）。孳息方面，早前亞洲投資級別債券的孳息率一度升至6.5厘。

亞洲經濟受惠疫後重新開放

展望2023年，Omar Slim預期，明年上半年環球投資市場仍然充滿挑戰，尤其是在環球經濟增長放緩下，然而亞洲經濟前景相對較佳，區內通脹可控，金融環境相對寬鬆，加上區內不少國家經濟可受惠疫後重新對外開放，如泰國經濟受惠於旅遊業復蘇，預期亞洲對外重開，此拉動區內經濟增長動力將延續至明年，基於中國有望於明年對外重新開放。柏瑞投資預測明年中國、印度、印尼、馬來西亞、泰國及菲律賓的明年經濟均錄增長。

亞債年期多較短 息率敏感度低

亞洲經濟靠穩下，Omar Slim表示，看好明年以美元計價的亞洲投資級別債券的表現，因具良好基本因素支持，現時除日本外的亞洲企業明年上半年盈利預測普遍獲上調，區內投資級別債發債企業的槓桿普遍不高，隨着盈利提升，債券評級更有望獲調升，自2021年以來，亞洲投資級別債中獲上調評級債券數目持續較遭下調評級的債券為多，再加上今年亞洲投資級別債券的新發行數量顯著下降，預料此趨勢將持續至明年，有望支持以美元計價的亞洲投資級別債券債價向好。

Omar Slim續稱，亞洲投資級別債券當中短期債的數量，相較其他地區的投資級別債券多，短債對息率敏感度向來較低，同時亞洲區內機構投資者傾向長期持有投資級別債券作收息之用，令亞洲投資級別債債價波幅可低於環球債券，加上偏高孳息率，及較美元投資級別債為高的息差，估值處於金融海嘯以來最吸引的水平，相信在明年上半年環球投資市場仍充滿挑戰下，亞洲投資級別債可望吸引更多資金流入。

至於亞洲高收益債券，今年表現明顯受到內地房地產危機衝擊。柏瑞投資亞洲（日本除外）新興市場固定收益投資組合經理兼亞洲（日本除外）信貸研究主管孫道涵表示，過去內房債佔亞洲高收益債券市場的比重偏高，但自從內地房地產行業發生一連串違約事件之後，該行業於亞洲高收益債券市場比重已大幅下降，在摩根大通亞洲高收益信貸指數（JACI HY）中內房債比重已由2021年中的35%，降至目前的8.3%，即使內房企業的負面新聞對亞洲高收益債券市場的實際影響已減低，但預期市場情緒仍會受到內房消息所影響。

不計內房債 違約率料保持低位

孫道涵表示，隨着內房債佔亞洲高收益債券比重下降，使亞洲高收益債券市場變得更多元化，行業選擇更多，雖然內房債的違約率偏高，但撇除內房債外的亞洲高收益債券違約率仍保持在相對較低的水平。摩根大通預期，2022年內房債的違約率將維持於偏高水平，亞洲高收益債（不包括內房債）的違約率為 0.9%，過去10 年的平均違約率為1.8%，並料美國高收益債2022年的違約率為1.5%，過去10 年平均違約率為2.4%，而考慮到可控的再融資風險，估計2023年亞洲高收益債（不包括內房債）的違約率將保持在1.5% 的偏低水平，而預期美國高收益債券明年的違約率將稍升至2.3%。

美元回軟 較看好星泰本幣債

違約率可望維持於低位，孫道涵認為，目前大部分亞洲高收益債券價格仍受壓下，可留意基本因素及前景較佳的行業債券，較看好可再生能源，以及可受惠於疫後重啟的領域如機場，又如有望受惠於內地放寬疫情防控措施的澳門博彩業；至於內地房地產行業，在持續汰弱留強下，現階段財務狀况依然穩健的內房企業所發行的高息債也浮現投資機會。至於亞洲本幣債券，Omar Slim預期，明年美元匯價將回軟下，相對較看好新加坡及泰國的本幣債券。

明報記者 劉敬華

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