香港科技園與大數據治理公會協作 提升跨業界數據管治 推動數據產業發展

數據產業推動大中小企業發展

為了啟動是次合作，香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士及大數據治理公會創會主席楊德斌舉行大數據管治的研討會，探討如何有效運用大數據和成功原則，尋求香港、大灣區和其他地區的數據協作機會。霍露明指出，假如各行業均能善用數據，這將會是很實用的工具：「試想像當保險和醫療行業加入數據資訊的協作系統，將可加快處理保險理賠索償的過程，有利於客戶。」她表示，政府致力推行智慧城市，無論衣食住行都涉及數碼化和人工智能，數據不單可影響生意，善用的話，更有助業務增長，尤其是需要掌握數據分析、了解顧客喜好的初創企業。此外，G20峰會的報告指出，有效利用數據有助推動經濟發展，因此期望更多中小企認識數據管治的好處。

楊德斌指出每當談及數據最多人關注是私隱問題：「數據分為兩種，一種是沒有個人資訊的數據如天氣、交通和污水分析等，另一種則涉及個人資訊，善用數據時必須小心，符合安全監管，去除個人訊息化以免涉及私隱問題，同時獲得資訊分析以了解市場趨勢和喜好，那就是數據管治的重要性。」他補充，協作將設立一套有如「驗身」的審計系統，舉例企業通過ISO9001、ISO14000必須獲得認證，當各國的數據管治標準有所差異，而企業得到數據治理工會的認證，企業便更容易達標，毋須重複認證，減省時間和成本。「由於香港科技園已有良好的『創科生態圈』，透明度高，對於與他們合作充滿信心。」

香港勢成國際數據樞紐

在經濟發展的舞台，香港擔當國際化的角色，楊德斌稱本港與大灣區數據產業能夠互補：「香港採用的普通法和數據保護法與歐盟近似，與國際接軌；與大灣區合作，作為先行先推的試驗區，向左推動全世界，向右則促進大灣區以至內地的數據產業發展，全方位與內地及國際接軌，成為國際數據樞紐。」尤其是香港的數據產業發展愈趨成熟，銀行、金融、保險和醫療等行業隨時可加入為先行先試的行業，加速經濟發展和民生。

霍露明和楊德斌表示正籌備成立數據工會，目前約有30間大企業有意加入成為會員，包括四大會計師行，透過他們分享經驗凝聚業界的力量和營造良好的數據生態圈，他們期望更多中小企、微企業及初創企業加入，促進跨業界及跨境數據經濟發展，令業界愈趨蓬勃，數據是新經濟的火車頭，霍露明和楊德斌有信心新興產業將會發展得更強大。

香港科技園及大數據治理公會協作內容

．跨境數據的可行性研究：參照國際標準、適用法律和法規，成立由跨行業專業人士成立的工作小組，研究支持跨境數據流動的數據管治框架。

．促進基於數據管治的數據協作：籌辦技術訪問交流、研討會、工作坊和展覽，提升行業對數據管治的認識。

．數據協作培訓計劃：參考數據安全和數據流動的法規，制定培訓計劃框架，講解數據協作的好處及重要性。