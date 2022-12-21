豐盛生活服務 匯聚專業人才及創新科技 物業及設施管理．綜合生活服務．機電工程

豐盛生活服務旗下有富城集團、僑樂集團、惠康服務集團、豐盛環保科技集團、香島園藝、大眾安全集團、晉翔項目服務、遠東工程服務、新域保險集團及豐盛機電工程集團。各成員公司在各自行業均擁有豐富的經驗及專業的技術和知識，建立了一個強大的服務網絡，為中港澳的客戶提供「一站式」的全面專業服務。

投入創新科技 配合未來發展

豐盛生活服務執行副主席林煒瀚表示：「我們的服務已融入市民的日常生活當中，成為大家的生活夥伴。我們秉承專業服務和創意創新的信念，將創新科技應用到不同的業務，致力實現跨業務合作，產生強大的協同效應，為市民提供更優越的生活。」

物管涵蓋400項目 每日為百萬市民服務

豐盛生活屬下的物業及設施管理服務，包括住宅、工商樓宇、服務式住宅、停車場及綜合設施項目等

林煒瀚指出：「隨着香港物業管理業的發牌制度，我們必須不斷提高物業質素，加入創新和新科技元素，符合客戶的需求。在物管科技方面，我們引入了全方位智能物業管理解決方案，利用物聯網、智能感應系統和先進科技系統提升效益。」

綜合生活服務 照顧市民日常需要

豐盛生活服務的城市綜合服務為客戶提供全面及度身訂造的解決方案。

環境管理：為客戶提供空氣監測、水質監控、園藝管理及專業建築環境顧問等服務。

機電工程及技術支援：為香港各類物業的空調、消防、供電及供排水系統，提供專業的操作、安裝、保養、維修，以及系統分析等整全的機電工程服務。

清潔：採用人工智能系統協助處理不同的清潔及消毒工作，並連接物聯網裝置，引入智能洗手間管理系統及機械人，為客戶提供更整潔衞生的環境。

保安：推行智能巡邏系統、人臉識別技術、航拍技術及雲端技術，並由全天候運作的中央監控平台恆常監察，提升服務水平。

禮賓及活動項目策劃：為不同的活動項目提供一站式解決方案及支援服務，包括企業會議及國際論壇、企業宴會及慶典、大型展覽、樓盤推廣及頒獎典禮等。

保險顧問：集團的保險顧問公司於2003年在國內成立關聯公司，擁有由中國銀行保險監督管理委員會發出的全國保險經紀人牌照，專業顧問服務範圍廣泛。

機電工程服務 先進科技 提升效益

豐盛生活的機電工程服務在中港澳擁有龐大的業務，涵蓋設計、承建、安裝、測試及維護不同類型的空調及機械通風系統、消防系統、給排水系統、電氣及超低壓系統等。

其屬下的機電工程公司應用新科技優化服務質素，以推動智慧城市發展。他們已全面應用建築信息模擬（BIM）、組裝合成建築法（MiC）及機電裝備合成法（MiMEP），並引入機械人解決方案（Robot），更自行研發高架鑽孔機（SkyDrill）。BIM技術能檢視建築物的不同結構，準確地按時序把施工方式和建造流程呈現，加上採用3D鐳射掃描、數碼工程監督及混合實境頭盔（Trimble XR10 with Hololens 2），能以全角度高清三維體驗混合實境，令豐盛生活的機電工程團隊能更準確地掌握各項工程細節，提升其專業服務的效率。

創設「豐盛易」綜合平台

推出一站式智能管理系統

豐盛生活在2022年創設了一個綜合智能管理平台，名為「豐盛易」（FSEasy）。此平台可全面提高物業及設施的營運效率及成本效益。透過自家設計管理平台，融合建築信息模擬（BIM）、FioTec和管理易（ComEasy）三個物聯網電子平台，為各成員公司產生強大協同效應，為客戶推出一站式的管理系統，提升各物業及設施的資產價值。

豐盛生活服務網址：www.fse.com.hk

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