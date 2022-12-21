致力發展第三代半導體GaN芯片 宏光半導體銳意打造全港唯一IDM公司

2010年，宏光半導體成立，2016年在香港上市，主要在中國從事半導體產品，包括發光二極管（LED）燈珠業務、新一代半導體GaN芯片、GaN器件及其相關應用產品以及快速充電產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。近年集團有見第三代半導體GaN的發展潛力，且GaN用於電動車、無線充電、5G基建設施等領域成為新趨勢，因此積極實現戰略性轉型，全速發展GaN相關業務。

現時，集團在徐州設有逾7,000平方米的廠房，並聘請多名半導體領域專家負責管理工廠和研發項目，當中包括GaN半導體業務核心專家陳振博士、GaN HEMT器件設計和工藝製造的核心專家Thomas Hu博士，以及在半導體行業及晶圓代工技術及管理方面有豐富經驗的呂瑞霖和閔軍輝等，為宏光半導體的產品營運提供雄厚的技術支持。

策略投資世界GaN龍頭企業

有見GaN行業的龐大潛力，集團積極與世界GaN龍頭企業合作，先後進行策略性投資，包括成為從事高功率、高規格的GaN芯片為主、專注高電壓電動車領域的領導者—以色列GaN相關產品開發商VisIC Technologies Ltd.之其中一個大股東，並持有該企業21.86%股權；及投資以中功率芯片為主、專注民用產品領域如手機快速充電的加拿大GaN技術龍頭公司GaN Systems Inc.。當中，GaN Systems建議宏光半導體成為其代工合作夥伴並訂立特許協議，讓集團日後可採用GaN Systems的技術來製造半導體元件。宏光半導體相信，有關合作將能為其帶來協同效應，並可進一步推動其實現成為IDM領先企業的宏願。

破紀錄3個月生產芯片外延片

在徐州廠房開始運作以及團隊多方面的努力，宏光半導體已打破多項紀錄，僅花短短3個月時間便於今年第四季成功生產出兩款分別以矽襯底，以及以藍寶石為襯底的GaN外延片，較大型企業一般花一至兩年的時間短，而這項紀錄在內地、國際也是絕無僅有。集團預料2023年第二季可展開晶圓試產，2024年初前正式投產芯片，冀首年的生產量能達5,000萬粒芯片和2萬塊外延片。

宏光半導體有限公司執行董事梁健鵬表示，做科技要快，而宏光半導體做得到！創新乃集團的核心價值，「科技能夠改變世界，而科技來自人類的腦袋，因此人才是公司最重要的資源，集團結合科技與人才，以產出芯片為終極目標，冀能為國家、世界以及地球環保作出貢獻，節省能源的同時亦能提高能源效益，為下一代創造低碳未來。」

集團積極佈局GaN產業鏈亦受到多位重量級投資者的青睞，其中包括協鑫科技（03800）主席朱共山先生及其家族信託，早前雙方達成戰略合作協議。梁健鵬表示，協鑫科技可提供優質的矽片原材料予宏光半導體，而集團則可提供GaN芯片予對方，增強其於儲能方面的技術，梁健鵬形容彼此是絕對的上下游關係，互補優勢，雙方的合作乃互惠互利。此外，宏光半導體剛於12月13日舉行的股東特別大會更獲通過，朱共山正式成為集團的主要戰略股東，其對集團的信心及肯定足證宏光半導體前景可期。

國策利集團發展 前景樂觀

現時宏光半導體高效推進於新能源汽車及快速充電樁板塊的發展，梁健鵬對前景充滿信心，皆因目前GaN領域在國內的競爭不大，加上國家重視創科發展，目標至2025年提高半導體自給率達70%，又積極推動新能源汽車產業，銳意將公共車輛全面電動化等，因此集團在GaN芯片方面有絕對優勢。面對國際市場的競爭，他認為只要繼續創新，加上香港背靠祖國，配合自身獨特優勢例如資本市場的平台及引入人才團隊等，相信能保持集團長遠競爭力。集團未來會主力做好GaN業務，至於LED燈珠業務，則會持續平穩發展，保持業務雙軌並行，為國家作出貢獻，及為全球環保出一分力。

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