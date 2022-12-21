施羅德稱高通脹提升ESG投資關注度

過去一年，市場聚焦於通脹、加息、供應鏈瓶頸及地緣政治等因素，這些因素似乎與環保減碳密不可分的ESG投資風馬牛不相及。鄧鎧俊表示，減碳固然重要，否則全球將面對更多嚴重的天然災害及極端惡劣的天氣，因此減碳及轉用再生能源，已是全球長線結構性發展趨勢，也是可持續投資所涉及的其中一項長線結構性趨勢，但可持續投資所關注的議題並不止於氣候變化，除包括可持續食品、水源及天然資源外，也包括社會議題，如社群多樣性，及改善貧富懸殊等，而今年市場關注的因素也促使了EGS議題的發展，以高通脹為例，能源價格上漲是其中一個引發高通脹的因素，企業為減低能源成本，尋求提升能源效益的解決方案，促使企業步上減排之路，而因應市場的需求，催生出嶄新的相關科技及技術，以助企業改善能源效益，市場上相關的討論亦有所增加，預料這議題於明年將成為ESG投資的焦點之一。

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須加強人力資源管理能力

鄧鎧俊續稱，除能源價格外，食品價格上漲，同樣提升了大眾對可持續食品和水資源的關注，雖然俄烏戰事影響部分食品供應，是推升今年環球食品價格的其中一個因素，惟長線而言，全球人口持續快速增長，加上環球人均收入的提升，未來由改善生活質素所帶動的食品及潔淨食水需求將大幅增加，而近期的食品價格通脹已引發更多發展可持續性食品及水系統的討論，預期此議題受市場關注的熱度可延續至明年，相關發展有望加速；相類情況亦出現於優化人力資源管理議題上，鑑於通脹帶動不少地區的整體生活成本上升，加劇低薪勞工的生活壓力，要求企業加薪或提供福利以保障員工生活的社會輿論壓大日益巨大，未來企業需要加強人力資源管理能力，以回應大眾對企業該承擔一定社會責任的期望。

此外，第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）上受到關注的公正轉型（Just Transition）議題，及近年愈來愈多人留意到森林保育等保護天然資源的議題，也日益受投資者關注。事實上，施羅德投資早前公布的2022年環球投資者研究發現，出於對環保議題的關注，以及希望在社會議題上發揮影響力的想法下，88%的受訪香港投資者表示可持續基金具吸引力，而認為可持續基金具吸引力的受訪香港投資者當中，有58%表示可持續發展作為一項主題投資的吸引力，在過去6個月有所遞增，同時很多投資者正考慮將可持續基金納入自己的投資組合中，有59%的受訪香港投資者表示，這類投資佔他們整體投資組合的30%，該研究亦反映香港投資者日漸意識到，投資方針對於應對環球可持續發展問題的重要性，有65%香港投資者認同投資可以推動應對氣候變化等可持續發展挑戰的進程，而氣候變化亦是74%受訪香港投資者重點關注的議題。

可持續實踐與更高回報密不可分

當然，投資並非捐款，上述的研究調查亦顯示，投資回報仍是投資者重要考慮因素，有63%香港投資者認為可持續實踐與獲取更高回報，並取得長遠成功是密不可分的；研究結果也反映，能夠促使香港投資者增加可持續投資的最主要因素，77%受訪者認為是可以選擇符合個人可持續理念的投資 ，42%受訪者則認為是可以反映進行可持續投資能夠獲得更高回報的數據或證明。該年度調查涵蓋環球33個地區超過2.3萬名零售投資者，其中包括500名香港零售投資者。鄧鎧俊表示，是次調查中有近八成香港投資者對自己的投資能夠在推動可持續性上產生影響力抱持懷疑的態度，因此要提升零售投資者對可持續投資的意欲，投資機構需要兼顧投資風險、回報，以及可持續發展因素，並要研究如何在公開投資市場量化潛在投資的可持續發展風險和影響力，並透過積極擁有權，與所投資的企業管理層保持對話，以促進企業轉型至更加可持續發展的商業模式。

鄧鎧俊指，可持續發展投資需關注企業對社會及環境帶來的影響力，能產生正面影響力的企業其商業模式較具彈性，具備較佳的實力實現長遠增長，反之企業的負面影響力，可轉化為公司的財務成本，因此了解企業對環境及社會的影響對釐定真實成本至關重要，即於關注一家企業的利潤，同時亦需關注其創造利潤的方式，及該方式所帶來的影響，以計算企業經影響力調整後的利潤，而該公司在衡量影響力的過程中，除衡量企業營運模式的可持續性外，也會衡量企業對過渡到低碳世界的影響力，以及企業的產品與服務對於實現可持續發展議題的影響力等，但也承認在衡量影響力方面有一定難度，因衡量企業影響力的標準難以劃一，要視乎不同行業，不同企業的實際營運況狀作出調整，不同企業要考量的ESG因素也不盡相同，且不時會遇到資訊不足的問題，有時可透過直接向企業查詢解決，若企業未能配合，則要參考同業或市場資訊作出影響力的評估。

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