華潤電力發光發熱 打造綠色清潔能源

20多年來，華潤電力堅持外延式擴張與內涵式增長並進，實現了從無到有、從弱到強；目前總裝機逾6,000萬千瓦，業務遍佈31個省（區、市），經營範圍涉及風電、火電、光伏發電、水電、分散式能源、售電及綜合能源服務等領域。

但絕不滿足於現狀的華潤電力指出，未來將以二十大精神為指引，積極踐行新發展理念，推進綠色轉型，邁向世界一流的清潔能源供應商和綜合能源服務商。

對於企業發展，華潤電力多次強調，務須抓住機會，發揮優勢，再續輝煌，在綠色轉型中不斷變強，為國家安全和經濟發展作出更大貢獻。

「先立後破」 建設新能源體系

2023年即將來臨，華潤電力在回顧與檢討的同時，已重新校準戰略方向和目標，進行「滾動調整」。大方向包括緊扣能源安全和堅持綠色發展，以回應今年二十大報告提出的「立足我國能源資源稟賦，堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系」。

對華潤電力而言，立和破都是機會！

「立」是結合自身資源條件和政策變化，做好優質煤電、具有調節能力的水電、各種形式的儲能佈局和發展，打好新能源大規模發展的基礎。而「破」是有計劃和步驟的，對於煤電，不會一關了之或一禁了之，而是做好增量煤電的優選和存量煤電的經營，積極開展煤電聯營，確保企業規模的穩步增長和盈利的穩定持續。

堅持綠色發展方面，華潤電力相當認同「大自然是人類賴以生存發展的基本條件。尊重自然、順應自然、保護自然……站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展」的二十大報告看法，堅持風光水並舉，海陸齊發展。

三大發展方向

事實上，以清潔能源供應商和綜合能源服務商為定位的華潤電力，早已確定了清潔發電、綜合能源服務、能源科技為三大業務方向。

清潔發電：大力發展集中式風電和光伏，全國佈局、重點推進；積極拓展中東南部地區的分散式光伏和分散式風電；全力圈佔並開發海上風電資源。

綜合能源服務：重點推進工業園、產業園等集中用能場景下的綜合能源服務整體運作模式；加快佈局智慧供熱；有序推進氫電協同一體化項目；穩步拓展多場景下的儲能業務；構建「服務」與「產品」同步並進綜合能源服務體系。

能源科技：完善以技術研發為後台與成果轉化為前台的架構；注重自主研發和外部合作結合，促進科技成果轉化；持續推動企業數碼化轉型，高效服務主業；積極佈局節能、減碳等新技術，培育「雙碳」要求下的新發展動能。

積極推進「碳達峰/碳中和」

面對「建設現代化產業體系、深入推進環境污染防治及積極穩妥推進碳達峰/碳中和」的「二十大」要求，華潤電力大力發展清潔能源，推進能源結構低碳轉型。目前可再生能源權益裝機容量，由2015年453.5萬千瓦增長至2022年上半年1,630.2萬千瓦，增長率達259.5%。綠色清潔能源方面，加快發展風能、太陽能等新能源，力求新增4,000萬千瓦可再生能源並網容量，預計2025年末的裝機容量佔比，將超過50%。

同時，華潤電力將擇優建設高效煤電專案，逐步淘汰關停低效煤電機組，持續優化煤電結構；統籌推進煤電「三改聯動」，研究並應用碳捕捉應用與封存技術、儲能技術等新技術和科技，促進煤電清潔高效靈活發展。

構建可持續發展

至於企業社會責任和可持續發展，華潤電力向來責無旁貸，開闢新能源的同時，踐行「取予有道，潤澤中華」的理念，充分發揮自身資源優勢，追求低成本、高效率、綠色發展，推進價值重塑。

例如在2021年能源供應持續偏緊的局面時，華潤電力全力以赴保供電、保供暖、保民生，第一時間實現低庫存電廠數量動態清零，是唯一一家實現煤電非停機組全面清零的央企。同時又全力支持國家鄉村振興，通過開發清潔能源、扶持地方產業等多種方式鞏固國家脫貧攻堅成果，並加入多家企業及政府共同投資的500億元人民幣大型計劃，以建設華潤．赤壁長江經濟帶鄉村振興示範區，打造產業綜合發展示範基地。

抓緊大灣區機遇

華潤電力根據國家雙碳目標以及灣區能源發展趨勢，已制定「十四五」灣區發展專題戰略，確定「助力灣區電力供應安全、拓展與城市共生的能源中心，成為綜合能源服務轉型尖兵、探索參與香港能源市場」四大發展目標，全面服務粵港澳大灣區國家戰略。

未來華潤電力將持續推動兩地人才交流，促進兩地人才融合發展；並圍繞香港「十四五」規劃，以綜合能源服務、新技術研發為切入點開拓在港業務；把握港企、港校及附屬醫院落地大灣區的契機，加強合作；在大灣區打造綜合能源示範專案，多元化發展在港業務，以環保、低碳為宗旨，大力發展清潔能源，積極發掘和投資創新技術，推進新能源及環保業務，探索交通電氣化及制氫等相關新業務。

華潤電力經營現況

．運營39座燃煤發電廠、156座風電場、35座光伏電站、2座水電站和4座燃氣發電廠。

．合計運營權益裝機容量為50,018兆瓦，其中27.7%位於華東地區，27.1%位於華中地區，15.8%位於華南地區，15.4%位於華北地區，5.3%位於東北地區，5.3%位於西北地方以及3.4%位於西南地區。

．風雷、水雷及光伏發雷運營權益裝機容量合共16,302兆瓦，佔總運營權益裝機容量約32.6%。

（數據截至2022年6月30日）

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