信和集團 建構更美好生活 共創更綠色未來

追求卓越 為持份者增值

集團追求卓越品質，秉持以客為先的核心價值，讓顧客在每個細節都能享受愜意貼心的「信和體驗」；在發展和設計每個項目和服務時充分考量「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」等3項重點範疇，建構宜居、宜作、宜樂的社區。

集團於2010年成立可持續發展委員會，制訂可持續發展方向和策略，涵蓋環保及其他企業社會責任舉措，以及促進與企業可持續發展相關政策和項目。集團在可持續發展方面穩步推進，公布了《可持續發展願景2030》，亦簽署支持「Business Ambition for 1.5ºC」及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）兩項國際倡議。此外，集團發表氣候風險評估工具，有助了解並有效管理氣候變化相關機遇及風險，實踐科學基礎減量及於2050年或之前實現淨零碳排放目標。集團亦成為香港首家發展商採用由世界經濟論壇及國際商業理事會倡議的Stakeholder Capitalism Metrics，冀提升可持續發展報告水平。

設計理念以人為本

集團致力建設環保建築，從建築規劃、項目施工，到綠色物業管理以及研發創新綠色意念，為可持續發展出一分力。

集團陸續在旗下工地引入使用能源儲存系統「淨能櫃」，結合「潔淨能源」和「儲存系統」，供電予重型地盤機械，較傳統柴油發電機寧靜及減少碳排放量達75%，同時消除污染物排放；另配合IoT雲端平台，項目團隊可實時監察設備的狀態，收集及分析各種有用數據，全面審視設備和工地運作情況，提高效率。

集團引入「OpenSpace.AI 360」360度全景視頻捕捉和空間映射技術，透過圖像識別AI人工智能算法以及大數據雲端工程進度和品質管理自動化追踪系統，推動建築行業數碼化。

集團旗下位於西貢的133 Portofino成為全港首個榮獲「WELL v2™」建築標準預認證的住宅項目，「WELL™」是全球首個結合建築和身心健康的建築標準認證體系。其他項目包括St. George’s Mansions及Landmark South等亦相繼取得「WELL v2™」預認證，印證集團以人為本的設計理念。香港富麗敦海洋公園酒店亦是香港及中國內地首間獲得此項國際知名認證的酒店項目。

貫徹ESG理念 締造綠色建築環境

集團與本地初創企業EcoBricks攜手推出突破性新方案，有效處理7類塑膠廢料將之升級再造成建築用的環保磚，應對都市廢棄塑膠問題。集團計劃將EcoBricks 推廣至其他合適物業，並會繼續鼓勵租戶及顧客參與回收塑膠物料，一起推動循環經濟。

集團與香港富麗敦海洋公園酒店支持香港首個珊瑚保育計劃，採用archiREEF首創3D打印赤陶製珊瑚礁盤，經過修復及保育後移植被拯救的珊瑚碎片，持續監測珊瑚成長情况。預期未來3年內，將能成功重建20平方米人工珊瑚礁，為更多本地海洋生物提供宜居之所。香港富麗敦海洋公園酒店並會舉辦工作坊，提高大眾對海洋保育意識。

「集團對顧客的承諾堅定不變，與社區同心發展，同時推廣正向訊息，為持份者創造長遠價值。我們將繼續提供卓越產品和服務，服務社群，建構更美好社區。」—信和集團副主席黃永光

香港傑出上市企業特輯