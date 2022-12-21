新世界發展創造共享價值 業務緊扣社會 支持香港及大灣區發展

秉承「聚焦深耕大灣區，完善長三角地區，積極發展全國重點一線城市」的戰略佈局，集團在過去一年透過物業發展、物業投資及其他策略性業務帶動可持續增長，並且發揮多元生態圈的優勢，積極投入產城融合和社會創新，在全國各地打造多個高品質地標之作，成為「城市綜合體引領者」。

集團通過靈活多樣的方式，豐富土地儲備。截至2022年6月30日，集團在香港持有應佔總樓面面積約932萬平方呎（約86.6萬平方米）之土地儲備可作即時發展。與此同時，在中國內地持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積約521萬平方米可作即時發展，其中約285萬平方米為住宅用途。核心物業發展項目主要分佈於廣州、深圳、佛山、武漢、上海、寧波、杭州、北京及瀋陽等城市，65.5%位於大灣區及長三角地區。

中港物業銷售及投資 穩步增長

2022財政年度，集團在香港應佔物業合同銷售金額為約82.4億港元。當中位於長沙灣的南商金融創新中心甲級寫字樓項目，截至2022年6月30日已累計售出73%之應佔總樓面面積，應佔物業合同銷售為60.0億港元。未來，集團還將繼續分階段推出多個大型住宅項目，包括參與組成財團發展的四個九龍東啟德項目，位於黃竹坑港鐵站上蓋的「港島南岸」第五期發展項目，以及位於北角的前皇都戲院項目等。集團亦將繼續推售南商金融創新中心剩餘單位，以及長沙灣永康街、瓊林街甲級寫字樓項目。

集團在香港物業投資分部業績亦按年增長6%，其中，K11 MUSEA人文購物藝術館銷售額按年增長9%，總客流量達2,000萬人次；K11 Art Mall購物藝術館整體租用率維持近100%，銷售額及人流分別按年增長6%及11%。而近年對非傳統性商業區的策略性部署亦漸入收成期，包括在建的長沙灣甲級寫字樓項目，以及位於香港國際機場的「11天空」項目，其寫字樓部分已於2022年7月啟用，租金收益將可持續上升。

此外，集團在中國內地物業銷售穩守百強，2022年7-10月合約銷售已達人民幣63.2億，銷售目標進展順利。重點項目杭州「新世界·城市藝術中心」在今年6月首輪開盤，國際社區「江明月朗園」首推601套房源即日售罄，認購金額超過人民幣70億元，創杭州有史以來單日銷售額新紀錄，累計有近萬組客戶報名登記，第二期亦會在2022年底前推出市場銷售。

2022財政年度，集團在中國內地物業發展之分部業績按年增長10.9%，分部利潤率按財政年度從40%提高至57%。整體物業合同銷售金額為約人民幣171億元，以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。另外，中國內地物業投資分部業績按年增長11%，隨著大中華各地K11項目逐漸落成，加上個別項目的改造及升級陸續完成，集團的經常性租金收入將持續提升，為業務表現提供增長動力。而位於深圳的K11內地首個旗艦項目K11 ECOAST預計於2024年底開業，將推進大灣區文化零售新里程。

把握國家機遇 深耕中港發展

國內外經濟局勢多變，集團堅定看好內地與香港經濟發展前景。將繼續深耕大灣區及長三角一線城市，以中國地標引領者的身分，努力建設對城市發展有積極意義的地標性綜合體，並將集團生態圈產業多維導入，積極推進城市發展與現代化建設進程。

集團亦將繼續在本港市場分階段推出多個大型住宅項目及甲級寫字樓項目。通過積極出售非核心資產及業務，專注發展核心業務，持續優化資產組合及回報，提升企業效益，為股東創造更多價值。

未來，更會把握國家「十四五規劃」的機遇，配合香港「北部都會區」策略，進一步促進深、港連繫及發展。亦將繼續加強與持份者的聯繫，進一步將環境、社會和管治因素納入業務，竭誠支持合作夥伴，為所有持份者創造共享價值。

訂立「2030可持續發展願景」

集團將「創造共享價值」融入業務，訂立「2030可持續發展願景」，重點關注環保、健康、智能及關愛四大領域。更推出業界首創的「創造共享價值租賃」租戶雙贏計劃，提高租戶對可持續發展的認知，並按表現給予相應回報，以鼓勵租戶實踐節能及廢物管理。

成立非牟利房社企「新世界建好生活」，以創新方式協助年輕家庭上樓，紓緩香港的房屋問題。新冠疫情期間，推出全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，以支援弱勢社群的生活需要，以及租借出粉嶺一幅佔地3.5公頃的土地予香港特區政府興建方艙醫院。

集團於2022財政年度已達成100%員工接受ESG政策培訓，奪得逾40個企業與建築項目層面的可持續發展獎項。計劃於2023財政年度內，還會將董事會女性成員比例提升至30%，促進多元共融。

應對氣候變化 確保業務長遠發展

為配合中國內地政府的2060碳中和承諾，以及香港特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》，集團成功成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議批准其短期1.5 ℃科學基礎減量短期目標的房地產發展商，並將承諾遵守淨零排放標準，以實現2050年淨零排放目標。另外，集團亦加入亞洲應對氣候變化企業聯盟，以提升亞洲地區的氣候變化適應力。

集團敢於創新，將與氣候相關的倡議和行動納入整個建築物生命周期，配以「創造共享價值租賃」與租戶溝通，使用創新方法解決能源需求。另外，推出以聯合國可持續發展目標為藍本的「Impact Kommons 初創企業加速計劃」，以及聚焦於人工智能和機械的「大灣區加速器計劃」，支援有意發展大灣區業務的科創公司，令其能夠善用新世界生態圈中的各種資源，以擴展其業務範圍。

融入大灣區 推動與世界接軌

新世界發展是大灣區最活躍的香港地產商，積極參與大灣區的多元發展，包括打造了廣州珠江新城CBD地標廣州周大福金融中心，對內地各個城市項目的推進及發展起到積極作用。於2022財政年度，集團於中國內地的整體物業合同銷售金額為約人民幣171.0億元，以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。

作為最早進入內地的一批港資企業之一，集團始終看好粵港澳大灣區的發展，相信香港將受惠於大灣區一小時生活圈概念帶來的龐大需求。而集團位於香港國際機場的「11天空」項目，在落成啟用後將會與擴建後的二號客運大樓無縫連接，成為大灣區新地標，並扮演連接大灣區與世界的重要角色。

支持設立人民幣股票交易

香港作為全球領先的國際金融中心，在人民幣國際化進程中扮演重要角色。集團支持政府在香港發行及交易雙幣股票及優化有關交易機制的建議，認為將提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，有利於推動人民幣證券發行和交易，提升投資者參與人民幣股票交易櫃檯的意欲。集團將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯，以交易新世界股票的可能性。

全方位提升集團優勢及競爭力

「行穩致遠，走高品質發展道路」是集團一直堅持的發展步調，透過多元化策略，穿越經濟周期的變動。

突出品牌個性：借助K11強大品牌個性及獨特藝術觸覺，為顧客提供獨特購物體驗，並透過連續不斷的創意營銷及節日活動，持續吸納忠實會員，助力本港消費復甦。

多元化生態圈：集團旗下的醫療健康品牌 Humansa（仁山優社）在尖沙咀Victoria Dockside開設旗艦中心，提供醫健體驗和服務，並與多方合作夥伴聯手，滿足香港以至大灣區日益增加的醫療健康需求。

洞悉市場機會：企業搬離傳統商業區的趨勢延續，非傳統商業區域的寫字樓如長沙灣反而受到租戶、投資者的追捧，預計未來數年區內寫字樓租金將隨著地區轉型而持續上升。集團在長沙灣興建的甲級寫字樓總樓面面積達200萬平方呎，而旗下的長沙灣永康街項目更宣佈與Ares SSG Capital成為策略性投資夥伴，可見外國投資公司都對九龍西的發展前景充滿信心。

擅用科技力量：利用人工智能及大數據技術改進客戶關係管理，透過不同的平台提供個人化計劃，例如推出數碼購物應用程式 K11 Go及數碼生活品味指南應用程式 K11 App等，並以生態圈貨幣K Dollar回贈客戶。K Dollar計劃自推出以來，促進跨業務消費增加多達17倍。

吸納及留住人才：藉著「Family Care for Good倡議」推出一系列靈活工作安排，包括夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，透過提升員工福祉，令他們工作時更有動力和效率。

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