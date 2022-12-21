新鴻基地產以心建家 致力建設優質物業 打造綠色宜居城市

支持低碳轉型

新地支持低碳轉型，以應對環球及氣候變化。集團致力提升現有物業的環境表現，並承諾為所有新核心商業項目取得領先能源與環境設計（LEED）金級或鉑金級認證。截至2022年6月，集團取得108項綠色建築相關認證，其中國際金融中心二期和環球貿易廣場均獲得LEED「v4.1營運與保養：現有建築」鉑金級認證，前者為香港首幢獲此殊榮的大廈，後者則是在此認證系統下，取得最高評分的建築物。

由今年度開始，新地將參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，逐步披露集團的氣候變化策略及相關風險，由集團旗下可持續發展督導委員會定期審視相關資料，並將在未來幾年進行更深入的氣候評估，全力支持香港和國家分別在2050年和2060年或之前實現碳中和的目標。

發展可再生能源是另一個焦點，新地在管理的物業中已廣泛裝設太陽能裝置，現正建設全港其中一個最大的太陽能發電網絡。至2023年底，集團將安裝約14,600塊太陽能光伏板，覆蓋超過40萬平方呎，預計每年可產生560萬度電及減少2,600公噸碳排放。另一方面，集團積極推動綠色交通，在物業提供更多電動車充電設施。

發展與保育平衡

新地將可持續發展概念融入住宅項目之中，以今年入伙的Wetland Seasons Bay為例，該項目與Wetland Seasons Park毗鄰香港唯一的濕地公園，從設計以至施工均採取了多項措施盡量減低對生態環境的影響，並融入周邊濕地公園的優美環境，符合社區與環境共融的可持續生活理念。兩個項目採取階梯式設計，接近濕地公園的樓宇高度最低，靠近天水圍市中心的樓宇最高只有10層，保留開揚景觀；此外，為確保由濕地公園吹向天水圍市中心的盛行風（Prevailing Winds）不受阻擋，兩個屋苑均設有多條通風廊，其中主通風廊闊度更達40米。

履行社會責任 支援社區

除了致力環保外，新地亦關心社群，今年初香港爆發第五波新冠疫情，新地全力協助政府抗疫，包括免費借出兩幅土地用作興建社區隔離設施，其中位於元朗潭尾的土地達10公頃；新地亦提供兩個商業空間作社區疫苗接種中心之用，並捐出大批抗疫物資支援前線醫護人員及其他有需要人士。新地亦關注基層市民的住屋需要，由集團借出土地興建的過渡性房屋項目同心村已於今年6月正式啟用，是已全面啟用的最大型過渡性房屋項目之一，提供1,800個單位予正在輪候公屋的家庭或人士。

可持續發展獲多方認可

企業管治方面，新地將ESG元素融入決策過程中，在2021/2022年度，新地與主要銀行簽署了兩筆可持續發展表現掛鈎貸款協議，兩者當時均為香港房地產業界歷來最大規模的同類貸款，反映銀行業界對集團ESG工作的信任和支持。

推動綠色生活

新地早於2011年起與綠色力量合作「新地齊心愛自然」計劃，更在2018年推出以郊野及海岸清潔為主題的流動應用程式 「山‧灘拯救隊」，應用程式推出至今，已舉行逾110項清潔行動，參與各項清潔活動人次逾2,500，收集逾12噸郊野及海岸垃圾。

最近，「山‧灘拯救隊」聯乘集團的商場綜合會員計劃The Point，會員舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動，即可賺取積分，並於新地旗下25個商場、逾2,000間商戶使用。新地期望這項安排可為顧客帶來嶄新綠色消費體驗，讓消閒娛樂、健康生活及環保共冶一爐，融入他們的日常生活。

實踐產學研合作 推動環保建築

國家主席習近平早前提出希望香港「強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地」，指明香港推動產學研合作的發展方向。新地早前便與香港理工大學（理大）簽署「新地×理大創科建築研究計劃」合作備忘錄，就三大範疇進行研究，分別是綠色應用（Green Application），研發智慧建築能源管理系統；綠色建築物料（Green Materials）；以及綠色建造流程（Green Processes），探索將大學科研成果轉化為實際應用的新路徑，助力香港走向碳中和，發展成為智慧城市。

與此同時，新地和理大設立「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」，提供56個獎學金名額，支持優秀但有經濟困難的學生在理大修讀建築、房地產或工程相關學科，期望獎學金可幫助業界培育人才，遵循習主席「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」的指導。

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