moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

新鴻基地產以心建家 致力建設優質物業 打造綠色宜居城市

【Presented by WAW Creation】新鴻基地產（新地）扎根香港半個世紀，一直憑著「以心建家」的精神，致力在香港和內地建設優質物業，打造無數地標建築，提供高質素的服務。在業務發展的同時，新地將環境、社會及管治（ESG）元素融入決策過程中，推動多項ESG相關的措施，致力追求可持續發展。

 

 

支持低碳轉型

 

新地支持低碳轉型，以應對環球及氣候變化。集團致力提升現有物業的環境表現，並承諾為所有新核心商業項目取得領先能源與環境設計（LEED）金級或鉑金級認證。截至2022年6月，集團取得108項綠色建築相關認證，其中國際金融中心二期和環球貿易廣場均獲得LEED「v4.1營運與保養：現有建築」鉑金級認證，前者為香港首幢獲此殊榮的大廈，後者則是在此認證系統下，取得最高評分的建築物。

由今年度開始，新地將參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，逐步披露集團的氣候變化策略及相關風險，由集團旗下可持續發展督導委員會定期審視相關資料，並將在未來幾年進行更深入的氣候評估，全力支持香港和國家分別在2050年和2060年或之前實現碳中和的目標。

發展可再生能源是另一個焦點，新地在管理的物業中已廣泛裝設太陽能裝置，現正建設全港其中一個最大的太陽能發電網絡。至2023年底，集團將安裝約14,600塊太陽能光伏板，覆蓋超過40萬平方呎，預計每年可產生560萬度電及減少2,600公噸碳排放。另一方面，集團積極推動綠色交通，在物業提供更多電動車充電設施。

 

 

發展與保育平衡

 

新地將可持續發展概念融入住宅項目之中，以今年入伙的Wetland Seasons Bay為例，該項目與Wetland Seasons Park毗鄰香港唯一的濕地公園，從設計以至施工均採取了多項措施盡量減低對生態環境的影響，並融入周邊濕地公園的優美環境，符合社區與環境共融的可持續生活理念。兩個項目採取階梯式設計，接近濕地公園的樓宇高度最低，靠近天水圍市中心的樓宇最高只有10層，保留開揚景觀；此外，為確保由濕地公園吹向天水圍市中心的盛行風（Prevailing Winds）不受阻擋，兩個屋苑均設有多條通風廊，其中主通風廊闊度更達40米。

 

 

履行社會責任 支援社區

 

除了致力環保外，新地亦關心社群，今年初香港爆發第五波新冠疫情，新地全力協助政府抗疫，包括免費借出兩幅土地用作興建社區隔離設施，其中位於元朗潭尾的土地達10公頃；新地亦提供兩個商業空間作社區疫苗接種中心之用，並捐出大批抗疫物資支援前線醫護人員及其他有需要人士。新地亦關注基層市民的住屋需要，由集團借出土地興建的過渡性房屋項目同心村已於今年6月正式啟用，是已全面啟用的最大型過渡性房屋項目之一，提供1,800個單位予正在輪候公屋的家庭或人士。

 

 

可持續發展獲多方認可

 

企業管治方面，新地將ESG元素融入決策過程中，在2021/2022年度，新地與主要銀行簽署了兩筆可持續發展表現掛鈎貸款協議，兩者當時均為香港房地產業界歷來最大規模的同類貸款，反映銀行業界對集團ESG工作的信任和支持。

 

 

推動綠色生活

 

新地早於2011年起與綠色力量合作「新地齊心愛自然」計劃，更在2018年推出以郊野及海岸清潔為主題的流動應用程式 「山‧灘拯救隊」，應用程式推出至今，已舉行逾110項清潔行動，參與各項清潔活動人次逾2,500，收集逾12噸郊野及海岸垃圾。

最近，「山‧灘拯救隊」聯乘集團的商場綜合會員計劃The Point，會員舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動，即可賺取積分，並於新地旗下25個商場、逾2,000間商戶使用。新地期望這項安排可為顧客帶來嶄新綠色消費體驗，讓消閒娛樂、健康生活及環保共冶一爐，融入他們的日常生活。

 

 

實踐產學研合作 推動環保建築

 

國家主席習近平早前提出希望香港「強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地」，指明香港推動產學研合作的發展方向。新地早前便與香港理工大學（理大）簽署「新地×理大創科建築研究計劃」合作備忘錄，就三大範疇進行研究，分別是綠色應用（Green Application），研發智慧建築能源管理系統；綠色建築物料（Green Materials）；以及綠色建造流程（Green Processes），探索將大學科研成果轉化為實際應用的新路徑，助力香港走向碳中和，發展成為智慧城市。

與此同時，新地和理大設立「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」，提供56個獎學金名額，支持優秀但有經濟困難的學生在理大修讀建築、房地產或工程相關學科，期望獎學金可幫助業界培育人才，遵循習主席「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」的指導。

 

香港傑出上市企業特輯