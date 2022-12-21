安永：監管新規提升企業ESG關注度

安永香港財富及資產管理服務主管合夥人林小芳（Christine）早前接受本報訪問時表示，去年證監會刊發對《基金經理操守準則》的修訂及一份通函，當中列明管理集體投資計劃的基金經理在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險並作出適當的披露方面，應達到的標準。所有基金經理可參照碳會計金融合作夥伴關係（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱 PCAF）等國際組織的標準或方法，以估計不同資產類別投資的溫室氣體排放量。在基金經理買入相關資產時要衡量該企業是否達到ESG標準。其中進階標準則適用於管理資產相等於80億港元的基金經理（大型基金經理）。林小芳表示，樂見新規符合行業發展趨勢。不過，管理資產（AUM）價值80億元作為更嚴格披露的監管門檻，有業界認為對部分本地另類基金帶來額外負擔。香港金管局也對銀行的ESG有所要求。積金局也對受託人在挑選企業要留意該企業是否符合ESG資格。在這三大監管機構大力推動下，她表示過去12個月企業對ESG關注度大大提升。令人鼓舞是林小芳與客戶今年每個會議也涉獵「ESG話題」。

家族企業易實現ESG

林小芳表示，香港不少高資產淨值的人士都會家族辦公室（Family Office），也意識到監管機構對ESG有要求。林小芳認為家族企業更易實現ESG，以本港房地產的家族企業為例，建築用料已屬環保用料。事實上，香港發展商均在致力發展綠色建築，無論在用料及光線等設計也加入ESG元素。本地BEAM Plus證書總數百分比來自香港綠色建築議會發布的《香港綠色建築評級標準最新發展報告2021》，本港房地產的家族企業業務在ESG方面都十分積極，舉例﹕建築物佔香港總用電量約90%，逾60%的碳排放來自建築物耗能相關的電力生產，因此推動綠色建築在本地尤其重要。香港的綠色建築發展越趨成熟，新落成和固有的建築物中亦更多應用綠色建築的標準和概念，提高建築物能源效益，從而減少碳排放。本地較普遍的綠色建築認證包括綠建環評（BEAM Plus）、能源與環境設計先鋒評級（LEED）及WELL建築認證。現時全港已超過一半（2019年有53%）私人發展項目參與綠建環評（BEAM Plus）評估（數據摘自《香港綠色建築評級標準最新發展報告2021》）。

當ESG信息的披露亦愈加普遍，大灣區的監管機構正在加強針對ESG披露的規定，而投資者對公司的ESG表現也日益重視。根據安永的2021年《全球機構投資者調查》，90%的受訪投資者在制訂投資策略及做出決策時更重視公司的ESG表現，74%的受訪機構投資者有較大機會從ESG紀錄欠佳的公司中撤資。為確保能完全符合監管要求，應對投資者的關注及增強他們的信心，大灣區的公司應提升ESG管理水平，努力實現更全面的ESG披露。而安永在2021年《公司報告調查》中，89%的受訪投資者傾向於將ESG績效衡量指標與全球一致的標準報告作為強制性要求，而只有74%的受訪財務領導者持有相同看法，這反映公司經常低估投資者對一致標準可比性的期望。

ESG認證成全球大趨勢

ESG資訊透明度的提升也是一個趨勢。林小芳表示，香港可以參考新加坡交易所，如新加坡交易所新推出的SGX ESGenome是上市公司的線上ESG資訊平台，旨在建構一致、可比和結構化的ESG 數據庫，以便投資者使用。香港方面，上市公司自2021年起需要在「不遵守就解釋」的基礎上，透過平台選擇披露氣候資訊。市場預期於2025年須遵守符合業內的TCFD氣候相關強制披露規定。《披露指引》提供了實用的提示及逐步的指引，透過評估上市發行人對氣候變化風險的回應，協助上市發行人準備符合TCFD的氣候變化匯報。隨著環保問題在全球日益受到關注，經濟活動與環境議題將更為密不可分，公司宜為此做好準備。林小芳相信香港在監管機構推動及銀行借出貸款時也關注企業的ESG，令企業不再認為ESG只是一個口號。

香港ESG資訊披露的可信性仍有改善空間，根據港交所的調查，目前只有少於7%的發行人有為ESG披露取得獨立認證。唯ESG及氣候披露的協力廠商認證將成為全球的大趨勢。美國證券交易委員會（SEC）於今年3月發布有關上市公司氣候訊息披露規則的草案，上市公司需要在註冊報表和年度報告中提供有關溫室氣體排放及氣候相關財務報表的資料。其中，大型加速申報人（large accelerated filers）和加速申報人（accelerated filers）披露可取得獨立認證。

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