九龍倉「社、企共勉」 為社會可持續發展出力

年輕人是社會未來棟樑，是香港的希望，集團致力發展三大項目助年輕人，包括跨企業﹑跨界別支援基層中學生的「學校起動」計劃、推動本地藝術文化發展的全港性「九龍倉全港中學生繪畫比賽」，以及助本地建築系碩士畢業生拓闊設計視野的「建築設計實習計劃」。

九龍倉集團主席兼常務董事吳天海勉勵學生抱著「三開」（3Os）—「張開眼睛、張開腦袋、放開心胸」的求知態度，把握機會、汲取知識，及早為未來籌謀。

「學校起動」計劃逾8萬學生受惠

計劃在2011年推出，是一個開放平台，歡迎機構及有能之士跨界別協作，以一校一企業的模式，全方位改善教、學效能，為香港資源匱乏的中學及學習條件稍遜的中學生提供額外資源及機會。

自2015年至今，累計有七百一十一名學生獲頒學校起動獎學金，涉資逾港幣五千萬元。今屆獎學金得主﹑香港中文大學理學的馮天樂說：「我婆婆曾為供養我而日返三份兼職，非常感謝『學校起動』計劃給我獎學金，減輕我的財政壓力，讓我可專注學業，希望日後可找到理想工作，好好報答婆婆的養育之恩。」

• 82間中學

• 72家企業夥伴

• 2,000名義工

• 87,000名學生

「學校起動」計劃基金會創辦人吳光正表示：「基層學生可能在起步時的條件不理想，但並不反映他們的能力，希望讓他們及早裝備投身職場的基本技能、建立信心和培養個人特質，贏在職場起跑線。」

栽培年輕藝術家 助建築界新星拓視野

九龍倉全港中學生繪畫比賽得獎者除獲贈現金獎，更有機會獲邀參加海外藝術文化交流團和各種藝術活動。合資格的得獎者在中學畢業時可申請「九龍倉藝術獎學金」，在他們夢寐以求的本地或海外學府修讀與藝術有關的學士課程，是全港獨一無二。

• 至今有19名學生獲頒獎學金

• 到全球五個國家頂級學府﹕Central Saint Martins, University of the Arts London、School of the Art Institute of Chicago、Architectural Association, School of Architecture、Goldsmiths, University of London 及 University of Bath

建築設計實習計劃則讓本地建築系優秀的碩士畢業生到世界級的建築師樓實習，提升他們建築設計的視野，栽培業界的明日之星。

• 41名學生

• 全球14國

• 28家頂級建築師樓﹕Foster + Partners、Herzog & de Meuron、Kohn Pedersen Fox Associates 及 Zaha Hadid Architects

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