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長江集團 匯聚百川 放眼全球

【Presented by WAW Creation】長江集團以「長江」命名，寓意不擇細流、匯聚百川。長江集團創辦人李嘉誠先生於1950年在香港創業，成立長江塑膠廠，及後開始投資地產業，並於1972年將當時的長江地產易名為長江實業（集團）有限公司上市，從此展開長江集團的發展史，歷程中的重大事件包括從匯豐收購和黃、從置地收購港燈、歷經兩次大規模系內重組……

由1972年發展至今，長江集團現已成為一個業務遍布全球50多個國家、員工約36萬人的跨國集團，旗艦企業包括長江實業集團有限公司（長江實業）、長江和記實業有限公司（長江和記）、長江基建集團有限公司（長江基建），以及電能實業有限公司（電能實業），四家公司均為恒指成分股。

 

Presented by：WAW Creation

 

長江實業（1113）強化地產根基  開拓多元業務

 

長江實業為具領導地位的跨國企業，以推動業務長期持續發展及增長為目標，一直致力強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略以加強固定收入基礎。

長江實業為香港極具規模的地產發展商，多元化地產本業涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，同時在新加坡及英國建立穩固市場基礎；並投資於3個上市房地產投資信託基金，包括匯賢產業信託、置富產業信託及泓富產業信託。

此外，長江實業秉承放眼全球、積極開拓的既定策略，除原有地產業務，亦已成功開拓全球多元化固定收入業務，將經營領域拓展至英式酒館業務，以及基建及實用資產業務，相關投資及營運現已遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。

 

 

長江和記（0001）環球穩健發展

 

長江和記是業務足跡遍全球的大型跨國綜合企業，在超過50個國家經營四項核心業務，計有港口及相關服務、零售、基建及電訊。

作為全球領先的港口投資者、發展商及營運商，和記港口在26個國家52個港口擁有共291個營運泊位之權益，所持有的貨櫃碼頭權益包括全球10個最繁忙港口中的6個；2021年旗下港口所處理的總吞吐量達8,800萬個20呎標準貨櫃。

零售部門屈臣氏集團是全球最大的國際保健美容零售商，在28個市場經營超過16,300家線下及線上店舖。

在流動電訊與數據服務營運方面，長江和記是全球領先的營運商及綜合電訊與數碼服務的創新者，目前在12個市場服務逾1億1,100萬名客戶。

此外，長江和記是長江基建的單一最大股東，持有長江基建75.67%權益。

 

 

長江基建（1038）國際基建翹楚

 

長江基建於香港、中國內地、英國、歐洲大陸、澳洲、新西蘭、加拿大及美國投資及經營多元化的能源基建、交通基建、水處理基建、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建及基建相關業務。

長江基建於全球投資多個能源基建項目，輸電及配電網總長度約40萬公里；天然氣輸配網絡總長度約11萬公里；發電設施總裝機容量近1萬兆瓦（包括佔約1,300兆瓦的潔淨及可再生能源）；以及總長度約2,200公里之輸油管道。

交通基建方面計有於中國內地3個全長約150公里的收費道路及橋樑項目、英國三大鐵路車輛租賃公司之一UK Rails，以及加拿大主要機場外圍停車場設施公司Park ‘N Fly。

此外，長江基建亦投資於英格蘭及威爾斯10家受規管食水及污水處理公司之一的Northumbrian Water；新西蘭全國性之垂直廢物綜合管理業務公司EnviroNZ；荷蘭最大之「轉廢為能」公司Dutch Enviro Energy；加拿大家居服務供應商Reliance Home Comfort；歐洲大陸之輔助計量及相關服務國際供應商ista；以及分別設在香港、中國內地及菲律賓之水泥熟料、粉磨水泥、混凝土、石料及石灰生產設施。

長江基建同時持有電能實業35.96%權益。

 

 

電能實業（0006）能源投資遍四大洲

 

電能實業是一間國際能源投資公司，投資項目包括發電及輸配電、可再生能源、轉廢為能、配氣及輸油的能源及公用事業，業務遍布香港、英國、澳洲、新西蘭、中國內地、泰國、加拿大、美國及荷蘭。

電能實業在全球各地擁有22項資產，發電裝機容量近1萬兆瓦；供電網絡長度約40萬公里；輸配氣及石油管道長度超過11萬公里，為世界各地超過1,900萬名客戶提供穩定和潔淨的能源，締造優質生活。

電能實業旗下的港燈，創立於1889年，是目前世界上歷史極悠久的電力公司。港燈與香港特區政府於2018年簽訂最新一份「管制計劃協議」，為期15年，由2019年1月1日起生效，讓港燈繼續在香港經營發電、輸配電及供電業務，為香港島及南丫島超過58萬名客戶提供潔淨能源和世界級供電服務。

為支持香港政府落實2050年達至碳中和的目標，應對氣候變化及改善空氣質素，港燈正積極推行「煤轉氣」發電轉型工作並進展良好。興建天然氣發電機組L12的工程正全速進行，而海上液化天然氣接收站項目亦快將投產；加上已於2021年11月投入商業營運的燃氣發電機組L11，港燈的天然氣發電比例將會繼續增加，各類排放亦可望進一步減少。

 

 

長江集團致力締造理想生活環境

 

長江集團一直以來致力締造理想的生活環境，在包括電訊、零售、地產、以至基建及能源等多個範疇上，持續為創造更美好、更和諧的世界而努力。

 

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