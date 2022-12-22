大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關

明報記者 龍彩霞

電子支付‧內地帳戶便捷 勝港版電子錢包

近年來，微信、支付寶推出港版錢包，深受香港居民歡迎。然而受到政策及監管的限制，香港居民在內地使用電子移動支付目前主要採取兩種方式，一種是通過開通內地銀行II類、III類帳戶綁定支付寶、微信等內地錢包，另一種是開通AlipayHK或者WeChat Pay HK錢包，綁定香港銀行本地帳戶或者信用卡後在內地消費。

這兩種方式使用起來均存在一定的限制，例如港人開通內地帳戶存在一定困難，需要親臨內地銀行辦理。幸而幾年前香港部分銀行開始可以見證開戶，令香港居民更加便捷地在異地開通內地銀行帳戶，綁定內地錢包作移動支付。香港人只須帶同香港身分證及回鄉證，便可於本港銀行見證開戶，開立內地個人銀行戶口，毋須親身前往內地。例如中銀香港（2388）通過與中國銀行深圳分行合作，開通了代理見證開立內地個人銀行II類、III類帳戶業務。當然香港居民也可以用AlipayHK或WeChat Pay HK等香港本地錢包北上支付，但未能涵蓋所有商戶，令港人無法像內地居民一樣享受便捷的使用體驗。

子女教育‧港澳居民子女北上 平等接受教育

另外，香港居民的子女在內地的教育已接近香港，《廣東省兒童發展規劃》（2021至2030年）發布，將進一步完善跨區域就業人員隨遷子女就學政策，推動在粵工作、生活的港澳居民子女平等接受學前教育、義務教育和高中階段教育，在粵就讀高中生享受同等報考、錄取政策待遇。

目前，持有港澳居民居住證的港澳居民子女，就讀政策已經全面覆蓋學前教育到高等教育。同時，珠三角9個城市都已經准許港澳居民的子女，若父母在內地有居住證，也可以參加內地中考。根據珠海、肇慶、惠州的政策，港澳學生享受與該市戶籍學生同等待遇，同等填報志願機會，同等享受優質高中直接分配給初中學校的招生指標，同等分數線錄取。

高考方面，對持有香港澳門居民身分證、回鄉證或者港澳居民居住證，並且在廣東高中階段就讀的港澳學生，可以在廣東報名參加高考，高中錄取與廣東學生享同等政策待遇。廣州市教育局批准廣東華僑中學招收港澳子弟班；廣州市越秀區教育局也在2019年4月，接受持居住證及符合條件的港澳居民子女申請入讀越秀區小學一年級或初中一年級。2020年1月1日起，符合條件的港人隨遷子女就讀惠州市中小學校，與當地戶籍學生享同等待遇，有效期5年。

就業創業‧港澳旅遊從業員 准跨境執業

至於工作機會，《執業規定》是內地首部支持港澳旅遊從業人員跨境執業的地方法規，明確指持有香港有效導遊證或者領隊證的香港居民，及持有澳門有效導遊工作證的澳門居民（以下統稱港澳旅遊從業人員），具備規定條件並經合法備案的，可以在橫琴新區範圍內為遊客提供嚮導、講解，以及相關旅遊服務。

現時，持有非內地院校所頒授學歷的人士亦可申請公務員職位。政府會按既定程序就有關申請安排學歷評核，如申請人所持有的學歷被評核為達到所投考職位的入職要求，並符合有關職位的其他入職要求，例如語文能力、專業資格或技能等要求，其申請會獲得考慮。

港澳律師可開事務所 出資比例不逾49%

雖然內地與香港法律條例各異，但現時香港居民也可以在內地設律師事務所，為落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有關深化粵港澳合伙聯營律師事務所試點的工作要求，進一步加強粵港澳律師業合作，廣東省司法廳發布關於《廣東省司法廳關於香港特別行政區和澳門特別行政區律師事務所與內地律師事務所在廣東省實行合伙聯營試行辦法（2019年修訂）》（下稱《修訂辦法》），由2019年8月1日起實行。

《修訂辦法》取消合伙聯營律師事務所港、澳方出資最低比例30%的限制，但仍保留合伙聯營各方的出資額合計不得少於500萬元人民幣，及聯營的香港、澳門一方為一家律師事務所的，其出資比例不得高於49%的規定（若果聯營的香港、澳門方為多家律師事務所，港澳各方出資比例均須低於內地律師事務所的出資比例）。

長者福利‧長者免費乘車 可用港醫療券

深圳市政府2019年8月21日宣布擴大敬老優惠待遇範圍，年滿60歲在深圳市居住並持有居住證的港澳人士均可享用。深圳是繼東莞、惠州、珠海、佛山、江門後，第六個給予香港長者免費乘車等優惠的大灣區內地城市。

現時有23萬名港人住在大灣區內地城市，當中不少是長者。政府自2015年起容許長者在港大深圳醫院使用醫療券，至今逾1.1萬名長者曾使用，資助額近3700萬元。

年滿65歲或以上人士的醫療券，適用於香港大學深圳醫院指定科室的門診醫療護理服務，包括由這些科室提供的小手術（如傷口護理、皮膚小手術等）。

由於香港長者每年獲發的醫療券是以港幣為單位，而香港大學深圳醫院的醫療護理服務費用則以人民幣結算，因此長者醫療券香港大學深圳醫院計劃，會根據每月更新的換算率，計算需扣除的醫療券金額。

[活在灣區]