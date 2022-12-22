大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部

全球招商大會首次由廣東、香港和澳門三地聯合主辦，以「投資大灣區 共創美好未來」為主題，吸引超過300多間跨國企業參會。大會達成合作項目當中的48個重大項目進行現場電子簽約，分別屬先進製造、生物科技、新一代信息技術等產業領域，其中製造業佔逾七成。大會將建立項目跟蹤落實機制，實行專班服務、專人跟進，及時簡化流程，推動盡快落地。

共達成853個合作項目

目前廣東招商引資的主要政策是「2+1」，「2」即製造業和總部企業招商兩大方向。製造業重點發展包括新一代電子信息、綠色石化在內的20個戰略性產業集群。同時，省政府希望吸引更多跨國公司，特別是世界500強、行業龍頭企業，到廣東設立區域總部、研發總部。至於「1」則是指廣東推出財政獎勵、稅收、科技創新等一籃子支持政策。昨日現場宣布了18間跨國公司地區總部企業名單，包括維他奶、周生生等。廣東省商務廳副廳長趙青昨表示，對符合條件的外資企業，最高獎勵1億元。截至目前，累計支持外資項目（企業）超過200個，兌現獎金超35億元。

嘉士伯佛山三水建廠涉30億

48個簽約項目中，包括嘉士伯在佛山三水的30億元建廠計劃。新廠預計2024年落成，啤酒年產量達7萬至50萬噸。嘉士伯中國區總裁李志剛表示，在廣東發展27年，認為這裏的人口結構、營商環境都有極大優勢。他又表示，廣東省在疫情管控告一段落後，舉辦大型會議振奮人心，給大家樹立信心。

矢崎（中國）投資有限公司董事長村田英昭表示，公司主要生產汽車用電線組件，目前在廣東省內建有4座工廠。他指認可廣東投資環境，因其毗鄰港澳、思想靈活、與世界接軌。公司看好廣東新能源汽車發展勢頭，未來希望與小鵬汽車、比亞迪加強業務合作。

明報記者

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