moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療

【明報專訊】聯合醫務（0722）旗下聯合醫務中國前日與廣州市南沙區衛生健康局，舉行「共建南沙區穗港協作醫療聯合體項目啟動儀式」，宣布位於南沙國際人才港的金牌全科門診部開幕。門診部標榜港式醫療服務，患者除了可接受駐診醫生面對面問症，亦可通過遠程會診服務連線香港醫生，提供港藥及使用長者醫療券。

標榜港式醫療服務 提供視像會診

聯合醫務中國行政總裁李家聰表示，關注到今年《施政報告》提到要優化長者醫療券計劃，要求所有醫管局旗下的服務機構設有遙距醫療服務，更廣泛利用視像會診等的新服務模式。「作為香港的醫療服務機構，也應該積極響應政府政策，透過遠程視像會診服務模式，為長期居住在大灣區的港人提供港式醫療服務，這也符合南沙方案提到有關促進粵港醫療服務融合、港澳居民安居樂業的創新解決方案」。

李家聰指出，內地生活的香港長者來到南沙金牌全科門診部，除了可由受過港式培訓的醫生提供面對面問診，如這些長者提出希望使用醫療券時，亦可以遠程連線聯合醫務在香港的醫生，透過遠程會診模式使用醫療券，不過只適用於一般常見病的診費，不包括住院。

近期內地確診新冠個案增加，市面退燒藥短缺，李家聰表示有收到港人查詢，相信兩三星期內藥物供應會穩定下來。

退燒藥短缺 料兩三周穩定

此外，國家強調要發揮基層醫療衛生機構的服務能力，除了金牌全科門診部，聯合醫務中國於深圳福田的港式家庭醫生診室日前已開業，南沙醫院的港澳居民服務中心亦正籌建，年底前還將增開5間港澳居民服務中心，明年則預計再開多60間，屆時公司於大灣區提供基層醫療服務的網點將達到169個。

明報記者

[活在灣區]