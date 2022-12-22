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中證監：加快中長期資金入市 引導社保年金買股 加快平台公司境外上市

【明報專訊】中共新一屆領導層早前召開換屆後的首次中央經濟工作會議。中證監日前舉行會議落實經濟工作會議措施，內容延續過去引入市場資金、推動內地股市上市改革等發展方向。中證監主席易會滿表示，當局將切實維護資本市場平穩運行，加快投資改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加強入市力度，推動養老金投資公募基金形成市場規模。

明報記者 歐陽偉昉

內地官方過去曾多次推動來自機構投資者的中長期資金投入市場，今年7月國務院直屬的《經濟日報》刊登頭版文章，推動公募、社保、保險基金等專業投資機構持股，佔股市市值僅兩成，有提升的空間。銀保監亦在今年3月表示，會引導保險機構將更多資金配置於股票資產。

易會滿昨日的發言顯示，內地推動中長期資金入市的方向，於新一屆領導人沒有改變。

推動滬深港通擴大範圍

近日美國表示在中概股審計方面，已能取得所需審計資料，能夠充分進行審計。易會滿表示，當局會推動中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境，並且推動企業境外上市制度改革實施，加快互聯網平台企業成功審批在境外上市的「綠燈」案例。他亦提及，當局會推動滬深港通互聯互通擴大範圍、優化互聯互通交易日曆，加強內地與香港資本市場務實合作。

易會滿續稱，是次中央經濟工作會議強調發展是第一要務，各方面政策向穩增長聚焦，特別是積極財政政策增加效用，發揮推動社會資金的槓桿作用。他又指，中央優化疫情防控措施，將為經濟恢復帶來重大積極影響，疫情衝擊將是短暫、有限，預計明年社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力加速釋放。

撐企業藉併購重組增質量

此外，易會滿表示，中證監將推出新一輪提高上市公司質量的三年行動方案，從市場准入、信息披露、持續監管等，實行對國企、民企一視同仁的要求，推動國有控股上市公司整合資源、提高競爭力，推動民營上市公司規範穩健發展，改善上市公司結構，提升整體質量。當局亦會推動併購重組註冊制改革，支持企業通過併購重組提高質量。

對於內地上市改革，易會滿表示會繼續推進上市註冊制，將選擇權交給市場，另外當局亦會加強在製造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域，完善資本市場制度供給，並發揮期貨市場功能，幫助實體企業風險管理。