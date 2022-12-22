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今年全球IPO包銷商排名 中資包攬三甲

【明報專訊】今年全球首次公開募股（IPO）市場有所收縮，但彭博統計，中國市場IPO集資額逆市創新高，至今合共集資938億（美元，下同），帶動到內地包銷商躋身全球IPO排名前三位，也是自1999年以來首次超越美國。隨着內地防疫的「清零」政策有所改變，各行業復蘇有望帶動IPO市場來年持續興旺。美資大行今年受影響，全球排名有所下降。

中信證券稱冠

全球前10大IPO包銷商，有6家都是來自內地，其中的原因是近年內地鼓勵並推動更多公司在當地交易所上市。根據彭博統計數據，今年的中國IPO獨佔全球IPO集資總額的45%，而打進全球十大包銷商的6家中資投行，合共則佔全球IPO的28%市場份額。 全球十大IPO包銷商第一位是中信證券、第二位是中金、第三位是中信建投證券。中信證券今年為82隻新股IPO包銷，已多於今年美資大行高盛和花旗合共負責的上市公司數目。

全球十大包銷商中，花旗、高盛排名下跌至全球第四和五位。美國IPO市場表現差，作為過去最大的IPO市場，今年只有240億元的集資額，原因是中美局勢緊張加劇，在美招股的中概股大減，並轉向內地或香港上市。北京Axe資產管理的基金經理Wang Yugang認為，企業來港上市的趨勢明年或會持續，中資投行市佔率料繼續佔先，因外資銀行對安排海外上市才具優勢。

港交所總集資達972億

翻查資料，截至11月底上交所、深交所和港交所（0388）分別佔全球IPO第一、二及四位；美國市場表現則最差，納斯達克交易所（不計算SPAC集資額）排第九位、紐交所更是十大不入。畢馬威中國早前預測，香港新股市場在下半年已見復蘇，並預計港交所總集資額達972億元，有望由全球第四位升至第三位。

展望未來，報道指出中國IPO市場將維持強勁走勢，有約376家公司正計劃上市，但美國IPO市場復蘇後，中資行或失去全球IPO市場的領導地位。另分析相信隨着內地逐步放寬防疫措施，外資投行人員進出內地的限制解除，外資行有望收復中資企業的IPO市場的部分失地，中資包銷商的壓倒性優勢未必能維持。