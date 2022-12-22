獎門人×鄰住買 或成電商吸金新常態

新管理層打骰下，TVB屢經嘗試，最終再祭出向來獲贊助商垂青的《開心無敵獎門人》壓陣，表面上是原有《獎門人》復刻版。其後該節目兩度與「鄰住買」合作，在10月份及剛過去周日晚，分別打造成《嘩鬼無敵獎門人》及《獎門人開心感謝祭》，亦比過往《Big Big Shop感謝祭》的播放時段移前，並更靠近傳統廣告價較高的黃金時段。

在有限廣告時段額外增值

綜合統計，《嘩鬼無敵獎門人》在10月份開單逾5萬張，生意額逾313萬元，跨平台收視23.4點；《獎門人開心感謝祭》銷售產品類別與10月份相若，開單表面減少至只有逾2.5萬張，但比10月份銷售較多大型家電例如按摩椅等，因此銷售額比上次高，達326萬元，跨平台收視點亦比上次高，扯高至24.6點。節目更剛好趕及友台Viu TV直播世界盃冠軍大戰前播放，先搶佔黃金時段廣告收入，同時兼做電商生意。綜藝節目一方面成為電商出貨渠道，將來或成新常態，TVB新增的電商生意戶，另一方面變得比前更策略性，可變成鄰台播出強勁節目前的重要手段，利用電商生意，在有限的廣告時段額外增值。

明報記者 陳偉燊