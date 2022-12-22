日本城母企中期多賺16%至1.1億 每股中期息0.12元 增14%

明報記者 陳偉燊

葵涌新物流中心明年上半年營運

國際家居零售指出，其為顧客提供價格相宜的家居產品和日常必需品，未受到整體市場環境變化嚴重影響。期內，該集團增加代工產品「OEM」的比重，其已為復常做好準備，迅速擴大如日本及韓國等環球供應商網絡。同時借助強勢港元下，以減低採購成本。公司亦探索新的產品類別，例如食品、3C產品、健康和智能生活產品以豐富產品種類。旗下位於葵涌ATL物流中心的全新物流配送中心則計劃於2023年上半年投入營運。網店方面則擬進行升級計劃。其手持現金4.69億元，較4月底時增加12.5%，處於淨持現金狀態。

在店舖網絡方面，國際家居零售期內在新加坡的店舖減少3間，特許店亦減少2間，另在澳門增開1間店舖，因此整體店舖淨減少4間，至381間，當中香港店舖數目維持320間水平。按地區劃分，港澳地區分部毛利達5.82億元，按年增長4.4%；毛利率按年跌0.12個百分點，只有47.38%。新加坡業務的毛利則有5672.5萬元，按年增長3.9%；毛利率按年增長微跌0.07個百分點，保持在42%水平。

至於阿信屋的母公司CEC國際（0759）方面，截至10月底止中期業績顯示，期內純利按年增長79.8%至3379萬元，主要是期內獲取政府「保就業計劃」之補貼金額1884萬元所致。若扣除有關收入，期內純利實則為1495.2萬元，按年倒退20.5%。

扣除補貼 阿信屋母企純利跌兩成

該集團半年收入8.89億元，按年下跌8.5%，集團指主要受大圍經濟環境轉差影響，惟毛利率阿信屋36.6%，則較去年同期上升1.8個百分點，主要原因是零售商品組合的轉變，較傾向零食、休閒食品及飲品同時，毛利率較低的急凍食品、糧油食品需求顯著下降，令集團組合比例更平均，改善零售業務的毛利率。期內店舖數目按年淨減少6間，只有166間。集團指未來發展焦點將繼續維持現有規模，持續改善工作流程效率以及服務水準。暫時未有業務擴張以及大型投資計劃，並將累積財務資源以迎接將來出現的機遇。