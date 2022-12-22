moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

日本城母企中期多賺16%至1.1億 每股中期息0.12元 增14%

標籤：經濟

【明報專訊】家品店日本城母公司國際家居零售（1373）昨日公布截至10月底止中期業績，收入按年增長5.5％至高峰水平13.87億元，純利按年增長15.9%至1.1億元，若撇除「COVID-19」有關的補貼收入及以公允價值計量，且其變動計入損益的金融資產，經調整利潤按年增長10.3％至8374.4萬元；每股中期息派0.12元，按年增加14.3%，並沒有如去年般派發特別息。

明報記者 陳偉燊

葵涌新物流中心明年上半年營運

國際家居零售指出，其為顧客提供價格相宜的家居產品和日常必需品，未受到整體市場環境變化嚴重影響。期內，該集團增加代工產品「OEM」的比重，其已為復常做好準備，迅速擴大如日本及韓國等環球供應商網絡。同時借助強勢港元下，以減低採購成本。公司亦探索新的產品類別，例如食品、3C產品、健康和智能生活產品以豐富產品種類。旗下位於葵涌ATL物流中心的全新物流配送中心則計劃於2023年上半年投入營運。網店方面則擬進行升級計劃。其手持現金4.69億元，較4月底時增加12.5%，處於淨持現金狀態。

在店舖網絡方面，國際家居零售期內在新加坡的店舖減少3間，特許店亦減少2間，另在澳門增開1間店舖，因此整體店舖淨減少4間，至381間，當中香港店舖數目維持320間水平。按地區劃分，港澳地區分部毛利達5.82億元，按年增長4.4%；毛利率按年跌0.12個百分點，只有47.38%。新加坡業務的毛利則有5672.5萬元，按年增長3.9%；毛利率按年增長微跌0.07個百分點，保持在42%水平。

至於阿信屋的母公司CEC國際（0759）方面，截至10月底止中期業績顯示，期內純利按年增長79.8%至3379萬元，主要是期內獲取政府「保就業計劃」之補貼金額1884萬元所致。若扣除有關收入，期內純利實則為1495.2萬元，按年倒退20.5%。

扣除補貼 阿信屋母企純利跌兩成

該集團半年收入8.89億元，按年下跌8.5%，集團指主要受大圍經濟環境轉差影響，惟毛利率阿信屋36.6%，則較去年同期上升1.8個百分點，主要原因是零售商品組合的轉變，較傾向零食、休閒食品及飲品同時，毛利率較低的急凍食品、糧油食品需求顯著下降，令集團組合比例更平均，改善零售業務的毛利率。期內店舖數目按年淨減少6間，只有166間。集團指未來發展焦點將繼續維持現有規模，持續改善工作流程效率以及服務水準。暫時未有業務擴張以及大型投資計劃，並將累積財務資源以迎接將來出現的機遇。