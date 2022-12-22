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大摩上調內房板塊至「有吸引力」

標籤：經濟

【明報專訊】內地各部委紛紛響應中央支持房地產市場政策，中證監昨表示，落實好已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企、房地產和建築等相關行業上市公司實施涉房重組，並加快打造保障性租賃住房REITs板塊；另人民銀行行長易綱主持召開會議，亦提及引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀况。

料銷售恢復超預期 推動投資者情緒

外資大行繼續唱好內房板塊，摩根士丹利將內房板塊投資評級上調至「有吸引力」。該行指出，由於近期內地放寬防疫的措施及政府出台的政策放鬆超出預期，政策重點將轉向促增長，料明年住房改善需求或得到進一步刺激，房地產股的風險回報將會提高。

大摩最新發表報告稱，近期內地政策對發展商提供融資支持，可能令行業短期內發生重要變化，未來幾年將由持續去槓桿轉至有利於增長。早前的中央經濟工作會議指出，將緩解房地產風險放在首位，以確保向新發展模式平穩過渡，預期明年溫和去槓桿化的同時，住房需求亦獲刺激。

報告又指出，政策變化將有助穩定房價，加上近期內地放寬防疫政策，市場可能會更快復蘇，並對就業和收入穩定性的擔憂降低。隨明年上半年停滯的項目將逐步完工，預料銷售會快過預期恢復，推動投資者情緒在未來幾個月變得更樂觀。國有房企尤其是華潤置地（1109）及中海外（0688）等的土地儲備豐富而且優質，料明年銷售額增長將達15%。明年下半年恢復土地收購後，民營企業將在2024年實現更強勁的增長，部分原因是由於較低基數。

看好潤地中海外 進取選龍湖新城

大摩預計，未來兩年的銷售額複合年增長率（CAGR）為14%，市况良好的情况下會增加至19%。若樓市價格因有限新供應而上升，內房企業的盈利則能有4%至16%的上漲空間。隨市場情緒轉向樂觀，內房企業的違約風險降低，大摩指行業估值低於歷史平均水平，風險回報將有所提升。該行看好華潤置地和中國海外作為長期市場整合者，目標價分別給予46.3元及26.7元。同時看好龍湖地產（0960）和新城（1030）波幅（Beta）較高的進取之選，料以上股份會為銷售和租金反彈的雙重受益者。