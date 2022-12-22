陳茂波：港三方面助「一帶一路」發展

為內企沿線基建提供多元化融資渠道

陳茂波昨日出席一項論壇致辭時表示，香港在「一國兩制」優勢下，匯集了世界最頂級的金融機構和人才，資金匯聚，法律、會計、工程等專業服務配套齊全，加上與內地金融市場互聯互通的優勢，使香港的證券市場、債券市場規模既深且廣。香港的基建融資、綠色和可持續金融走在地區和全球的前列，碳交易市場也迅速發展。他表示，利用這些優勢，香港可以更好地為內地企業在「一帶一路」沿線的基建項目提供更多元化的融資渠道和選擇。

其次，國家跟「一帶一路」沿線國家的經貿關係更趨緊密，國際貿易，包括能源貿易等，將會更多使用人民幣作結算。香港除了可為有關的離岸人民幣交易和金融活動提供重要的流動性支持外，更可為它們的人民幣資金提供更多的投資選擇，以及利率、匯率等風險管理產品。香港與內地金融市場的互聯互通不斷拓寬和深化，可讓這些資金更好投入內地市場。

港積極參與多邊央行數字貨幣橋項目

最後，香港的金融科技基礎建設完善，在產品和服務上不斷尋求創新。香港的金融科技生態十分蓬勃，涵蓋電子支付、虛擬銀行、保險科技等多個領域。這個蓬勃的生態圈可以為「一帶一路」沿線國家在金融領域的創新和跨越式發展服務。同時，香港亦正積極支持和參與多邊央行數字貨幣橋（mBridge）項目，助力國際間央行數字貨幣的跨境使用和合作。