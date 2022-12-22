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日本負利率政策或告終 投資者押注長債息升至0.8厘

【明報專訊】日本央行放寬長債息率上限至0.5厘後，從掉期市場反映，投資者押注日本央行明年進一步放寬長債利率區間，估計明年10年期債息將升上0.8厘，有分析料日本央行有機會取消負利率政策，意味全球負利率政策告終。繼周二央行發聲明刺激日圓上漲後，隔晚日圓兌美元維持在132水平，分析指日圓明年有望衝破120關口，料成強勢貨幣。

日本央行本周二突然將日本10年期國債孳息率上下波動區間，由0.25厘擴大至0.5厘，變相加息，震驚市場。儘管央行行長黑田東彥日前一再表明不打算退出刺激措施，但交易員開始落注，賭日本貨幣政策即將正常化，一度刺激日本兩年期國債孳息率攀至正數，錄0.01厘，為2015年來首次，彭博料全球負債息時代告終，惟隔晚兩年期國債孳息率跌回至負0.02厘。

兩年期債息一度攀至正數

彭博指，掉期交易員早已落注，賭日本央行遲早被迫放棄現時十年國債的孳息率上限，隨時將區間擴大至0.8厘水平。藍灣資產管理投資總監Mark Dowding預料，日本央行會將國債孳息率上限繼續推高，明年3月前有望推至0.75厘。

彭博又引述部分經濟學家指，日本央行下一步不應再控制長期國債孳息率曲線（YCC），應制定政策正常化的路線，避免市場反覆震盪。

高盛經濟師認為，日本央行目前着重提升國債市場功能，意味日本放棄負利率政策的機會增加，甚至是理想的下一步。野村經濟師則不同意，指調整YCC區間，不等於日本央行要為貨幣政策調整方向。野村解釋，最初區間設在正負0.25厘，是考慮到對固定業務投資及基本面的影響，現時擴大區間，則是考慮到YCC的副作用，故認為日本央行並非收緊政策，料日本央行政策利率明年不變。

明年日圓有望成強勢貨幣

日本央行本周二舉動事前全無預兆，出乎市場意料，同時使日央行行長黑田東彥信譽受質疑。三菱UFJ研究及顧問調查部首席研究員小林真一郎稱，無人再相信黑田說話，對日本央行來說是重大損失。日央行前理事門間一夫則認為，由於日央行調整政策時出乎市場意料，最終只會招惹更多懷疑，使央行的溝通造成大問題。

日本央行舉措將經濟學家與投資者殺個措手不及，本周二推高日匯及債息，日股則走低，昨走勢相若，但幅度較小。日經平均指數昨最多曾跌1.1%，收跌0.7%，報26,387點，跌幅遠較周二跌幅2.5%收窄。日圓隔晚徘徊132水平，變幅不大。市場預料日本遲早會跟隨國際步伐加息，帶動日匯轉強。Asymmetric Advisors資深策略師Amir Anvarzadeh指，明年日圓有機會成最強勢貨幣之一，明年夏天前日圓兌美元有機會衝破120水平。

隔晚美股三大指數開市走高，道指漲約1%，升穿33,000點，納指微升約0.5%，標指升約0.7%。隔晚美匯指數重返104點，現貨金企穩每盎司1800美元，美10年期國債孳息率則回吐逾1%，至3.6厘。

（綜合報道）

[國際金融]