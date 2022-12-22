路透：微軟明年可能購Netflix

CEO作風進取 頻購業務

目前微軟因收購動視暴雪，被指引致壟斷市場，但分析認為，即使微軟輸掉官司，收購Netflix便成為下個合理目標。

文章解釋微軟與Netflix兩大巨頭向來過從甚密，如Netflix選了微軟作廣告伙伴，宣傳引入廣告的付費計劃，微軟總裁Brad Smith亦是Netflix董事，估計微軟最終希望在多款設備中提供影片及遊戲串流服務，便使收購Netflix變得順理成章。文章補充，微軟市值約1.8萬億美元是Netflix的13倍，絕對負擔到收購Netflix，又引用晨星分析指，估計2024年Netflix稅後經營利潤達80億美元，當中隱含的投資回報率，將只及其8%加權平均資本成本的一半。

分析指Satya Nadella作風大膽，自2014年升職至今已不停收購業務，首先斥資25億美元收購大熱遊戲Minecraft的開發商Mojang Studios，然後以巨額260億美元收購領英（LinedIn），再斥200億美元收購語音識別和人工智能軟件開發商Nuance，微軟現正收購的動視暴雪更是至今有披露的最大獵物，市值高達690億美元，若要收購Netflix亦不足為奇。

（綜合報道）

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